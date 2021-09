Rauch im Cockpit von AUA A321

Als OS 229 hätte der Airbus A321, OE-LBE, der AUA heute von Wien nach Berlin fliegen sollen. Doch kurz nach dem Start gegen 13:30 meldeten die Piloten Rauch im Cockpit. Die Crew legte ihre Sauerstoffmasken an, teilte der Flugsicherung die Notfall mit und entschied sich zur sofortigen Umkehr nach Wien. Rund 20 Minuten nach dem Start setzte der A321 wieder auf dem Flughafen Schwechat auf und wurde dort von Einsatzkräften der Flughafenfeuerwehr in Empfang genommen. Die Passagiere wurden auf Flug OS 235 umgebucht, der extra auf eine Boeing 777-200ER (OE-LPF) umgestellt wurde.

Das Portal "Aviation Herald" berichtet unter Berufung auf einen Passagier, dass es in der Kabine "intensiv nach verbranntem Plastik" gerochen habe.

Die AUA-Technik konnte das Problem nach der Rücklandung rasch beheben. Bereits um 18 Uhr - etwa vier Stunden nach der außerplanmäßigen Landung in Wien - hob die Maschine zur Rotation Wien-Frankfurt-Wien ab.

"High level emergency”

Feuer und Rauch sowie der Verdacht darauf zählen zu den gefährlichsten Zwischenfällen an Bord von Verkehrsflugzeugen und werden deshalb als “High level emergency” behandelt. Eine sofortige Landung ist das Standardverfahren, sofern die Quelle des (vermuteten) Rauches nicht umgehend lokalisiert und ausgeschaltet werden kann.

Im Jahr 1987 verunglückte eine Boeing 747-244B Combi von South African Airways, nachdem an Bord aus bis heute ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen war, alle 159 Insassen starben. Am 2. September 1998 stürzte eine MD-11 der Swissair vor Halifax in den Atlantik, nachdem ein Feuer zu einem Totalausfall aller Instrumente führte und ins Cockpit eingedrungen war – alle 229 Menschen an Bord fanden den Tod, dieser Absturz ist bis heute das schwerste Unglück in der Geschichte der Schweizer Luftfahrt.

(red)