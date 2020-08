Fotoreportage: Welcome to AIM LOXL

Angesichts des nahenden Endes der Saab 105 beim Bundesheer besuchte Gerald Engertsberger für Austrian Wings die Heimatbasis dieses Typs - den Fliegerhorst Vogler in Linz.

Angesichts der derzeitigen Corona bedingten Einschränkungen und Absagen erfreut es natürlich umso mehr, wenn man die Möglichkeit zu einem Fotoshooting auf einem Fliegerhorst bekommt. Wolkenloser Himmel, strahlender Sonnenschein und reger Flugbetrieb schon am Morgen übertrafen schließlich alle Erwartungen. Die Ersten in der Luft waren die AB-212, deren Crews über dem Gelände des Fliegerhorstes sowie in der näheren Umgebung ihr Trainingsprogramm routiniert abspulten.

Auf der "Platte" (Vorfeldbereich) vor den Hangars liefen inzwischen die Flugvorbereitungen bei der C-130 Hercules "Charlie-Charlie" (8T-CC) und den Saab 105Ö an. Die Morgensonne brachte die Sonderlackierung des "Tiger GD+14" besonders zur Geltung. Dazwischen ein schneller Gast aus Zeltweg – der Eurofighter mit der Kennung "7L+WN" führte ein Touch and go-Manöver auf der Runway durch und entschwand gleich wieder im blauen Himmel.

In rascher Folge hoben dann auch die liebevoll "Hercy“ genannte C-130 und die Saab 105 ab, um Trainingsflüge zu absolvieren. Auch zwei PC-7 aus Zeltweg gesellten sich im Laufe des Vormittags dazu. Eine der Maschinen trug die von Airshows vielen Luftfahrtfreunden bekannte "Viper"-Sonderlackierung.

Die Runde der Luftfahrzeuge der Österreichischen Luftstreitkräfte wurde komplettiert durch die Diamond DA-40NG "3H+DC" die unermüdlich Starts und Landungen durchführte. Vor rund zwei Jahren übernahm das Heer vier Maschinen dieses Typs, wir berichteten.

Ein seltener Überraschungsgast kam aus der Schweiz. Die Challenger 604 mit der Kennung T-752 und der Aufschrift Swiss Air Force machte einen kurzen Stopp am zivilen Terminal ehe sie wieder mit unbekanntem Ziel startete.

Dieser kurze Einblick in den Tagesbetrieb zeigt meiner Meinung nach sehr gut, dass die Österreichischen Luftstreitkräfte ihre Aufgaben trotz diverser momentaner "Turbulenzen" bestens und mit großem persönlichem Einsatz von Mannschaften und Offizieren bewältigen.

Mit bestem Dank an alle Beteiligten (Flugleitung, Techniker, Piloten,..) für die freundliche Unterstützung!

Fotoimpressionen:

AB 212, die zweimotorige Variante des berühmten Huey, im Flug

Lockheed C-130 Hercules 8T-CC

AB 212 im Hangar

Eurofighter

Sonderlackierung auf der Saab 105

Pilatus PC-7

Text & Fotos: Gerald Engertsberger