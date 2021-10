Christophorus 33 flog schwer verletzten 15-Jährigen ins Spital

Am 16.10.21 kurz nach 15.00 kam ein 15 jähriger Mountainbiker im Downhillpark Wexl Trains am Unternberg bei St. Corona am Wechsel schwer zu Sturz. Der junge Hobbysportler wurde vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 33 in ein Krankenhaus geflogen.