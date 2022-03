Wizz Air streicht Angebot in Wien zusammen

Statt sechs Flugzeugen wird Wizz Air künftig nur noch vier Maschinen ab Wien einsetzen, eine weitere Reduktion der Flottengröße am österreichischen Standort ist nicht ausgeschlossen. Die aus Wien abgezogenen Flugzeuge würden künftig an anderen Basen eingesetzt, bestätigte das Unternehmen. Zugleich dünnt die Fluglinie ihr Streckennetz ab Wien deutlich aus.

Von einstmals einem guten halben Dutzend Billigfliegern in Wien sind aktuell gerade einmal zwei übrig geblieben. Ryanair/LaudaMotion (operated by Lauda Europe mit Sitz in Malta, wodurch die dort registrierten Flugzeuge einer effizienten technischen Aufsicht durch die Austro Control de facto entzogen sind) und Wizz Air.

(red)