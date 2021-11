Ethiopian Airlines und Boeing unterzeichnen MOU für B787-Fahrwerkstausch

Mit dem Fahrwerkstauschprogramm garantiert Boeing die Verfügbarkeit von 29 Fahrwerkssätzen, wann und wo immer sie zur Unterstützung der Ethiopian 787-Flotte benötigt werden, und ermöglicht so effizientere und kostengünstigere Wartungsarbeiten, heißt es in einer Presseerklärung der afrikanischen Airline.

Das Boeing 787 Fahrwerkstauschprogramm vereinfacht die Auftragsvergabe, die Terminplanung und das Management des Fahrwerksüberholungsprozesses erheblich. Durch dieses Programm können Luftfahrtunternehmen Fahrwerke, die repariert oder überholt werden müssen, schnell gegen einen Satz zertifizierter Fahrwerke aus einem von Boeing verwalteten Ressourcenpool austauschen.

Durch die Verwaltung aller Teile, der Konstruktion und der technischen Aspekte des Programms erhält Ethiopian Airlines die flexible Austauschlösung, die sie für die Reparatur und den Austausch von Fahrwerken benötigt, und senkt gleichzeitig die Lagerkosten. Boeing wird auch Zugang zu Leihfahrwerken und Teilen für unerwartete AOG-Situationen bieten.

"Wir schätzen unsere langjährige Beziehung zu Ethiopian Airlines und freuen uns, diese zuverlässigen und kosteneffizienten Dienstleistungen anbieten zu können, um die Effizienz der Wartung und des Flugbetriebs der Flotte zu steigern", sagte Anbessie Yitbarek, Vice President of Commercial Services Sales and Marketing bei Boeing. "Wir freuen uns darauf, diese Programme zu implementieren, um ihnen dabei zu helfen, die Wartungszeiten zu reduzieren, ihre Flugzeuge schnell wieder in Betrieb zu nehmen und den optimalen Nutzen aus diesen Dienstleistungen zu ziehen."

(red / ET)