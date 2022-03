Ethiopian CEO Tewolde GebreMariam lässt sich aus gesundheitlichen Gründen pensionieren

Tewolde GebreMariam, CEO ET, befand sich in den letzten sechs Monaten in den USA in ärztlicher Behandlung. Da er sich auf seine persönlichen gesundheitlichen Probleme konzentrieren muss, ist er nicht in der Lage, die Fluggesellschaft weiterhin als Group CEO zu leiten, eine Aufgabe, die engere Präsenz und volle Aufmerksamkeit rund um die Uhr erfordert, teilte Ethiopian Airlines mit.