Ethiopian Airlines setzt auf UV-C-Desinfektionslösung

In einer virtuellen Unterzeichnungszeremonie, die am 12. Oktober stattfand, unterzeichneten Führungskräfte der Ethiopian Airlines Group und von Aero HygenX, den Erfindern von RAY - einem autonomen Flugzeugdesinfektionsroboter - eine Absichtserklärung (MoU), die einen Plan für den flottenweiten Einsatz und die regionale Vermarktung des autonomen UV-C-Licht-Desinfektionsroboters von Aero HygenX skizziert. Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung markiert den ersten Vorstoß in den afrikanischen Markt für Aero HygenX, ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Luftfahrt mit seiner sicheren, effizienten und chemiefreien Lösung für Flugzeugkabinen und Waggons im Sturm erobert. Ethiopian Airlines ist die erste afrikanische Fluggesellschaft, die diese neue Technologie einführt, die die Sicherheit in der Luftfahrt auf ein neues Niveau hebt.

Die beiden Parteien beabsichtigen, lokale Endmontagekapazitäten für den autonomen UV-C-Desinfektionsroboter RAY" von Aero HygenX zu schaffen, um so lokale Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und die Einführung der chemiefreien, pathogenabtötenden Lösung für Ethiopian Airlines zu beschleunigen. Die Absichtserklärung sieht außerdem vor, den Austausch von Fachwissen und Ideen zwischen Aero HygenX und dem Ethiopian Airlines Innovation Hub zu fördern, der alle Innovationsaktivitäten bei Ethiopian Airlines leitet. Ziel der Zusammenarbeit mit dem Innovation Hub ist es, das Produkt weiter zu optimieren und festzustellen, wo die führende Desinfektionstechnologie von Aero HygenX in der Reisekette und in der gesamten Region noch von Nutzen sein kann.

Tewolde GebreMariam, Group CEO von Ethiopian Airlines, kommentierte die Partnerschaft wie folgt "Nach der Überwindung der COVID-19-Pandemie haben Flugzeugdesinfektion und Sicherheit für Ethiopian Airlines höchste Priorität. Als die am schnellst wachsende afrikanische Fluggesellschaft fühlen wir uns verpflichtet, die Reisenden zu beruhigen und mit gutem Beispiel voranzugehen, indem wir in nachhaltige Hygienelösungen investieren, die nicht nur unseren Mitarbeitern und Passagieren, sondern auch der gesamten Region zugutekommen. "Aero HygenX hat mit dem autonomen Desinfektionsroboter RAY Kompetenz und Einfallsreichtum bewiesen, und wir freuen uns darauf, die Lösung so bald wie möglich einzuführen."

Ethiopian Airlines ist eine der wenigen Fluggesellschaften, denen es gelungen ist, die negativen Auswirkungen von COVID-19 innovativ zu bekämpfen, und Aero-Hygienx hat eine phänomenale Technologie entwickelt, die die biologische Sicherheit erhöht. Ethiopian wurde von internationalen humanitären Organisationen für ihr Engagement im weltweiten Kampf gegen die Pandemie gelobt. Neben der Politik der Fluggesellschaft, die Sicherheit an die erste Stelle zu setzen, und der zunehmenden Zahl sicherheitsbewusster Reisender wird die mit Hygienx unterzeichnete Absichtserklärung dazu beitragen, dass Ethiopian mehr Kunden anzieht und sich schnell erholt.

In Ottawa unterzeichnete CEO Arash Mahin für das Team von Aero HygenX, begleitet von Peter Bahraini, Executive VP of Business Development des Unternehmens, und Kris Rupay, Executive VP of Engineering.

"Diese Vereinbarung mit Ethiopian Airlines ist für unser gesamtes Team sehr aufregend und wir sind sehr dankbar für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung", kommentierte Arash Mahin, CEO von Aero HygenX. "Wir bei Aero HygenX wollen der Luftfahrt helfen, so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen, und dafür müssen wir global arbeiten. Ein globales Problem erfordert eine globale Lösung, und wir sind begeistert, dass wir gemeinsam mit Ethiopian Airlines eine gründliche, effiziente und sichere Technologie zur Abtötung von Krankheitserregern in diese Region bringen können."

Aero HygenX wurde im Januar 2020 von einer Gruppe selbsternannter Luftfahrt-"Geeks" (aka Enthusiasten) mit einem starken Hintergrund in Technologie und Luftfahrt gegründet. Im März 2020 wurde RAY, der einzige vollständig autonome UV-C-Desinfektionsroboter, auf den Markt gebracht, und die ersten Geräte der Produktionslinie wurden im April 2021 an Kunden ausgeliefert. Das Unternehmen hat bereits Kunden in Kanada, den USA, dem Nahen Osten und jetzt auch in Ostafrika.

RAY wurde für die Transportindustrie entwickelt und ist ein kompakter und leichter autonomer Roboter, der die Technologie der Bewegungserkennung nutzt, um in engen Räumen (z. B. Flugzeugkabinen) zu navigieren (z. B. in Flugzeugkabinen) und Oberflächen schnell, sicher und ohne schädliche Chemikalien mit UV-C-Licht zu desinfizieren.

RAY ist in der Lage, ein Flugzeug mit schmalem Rumpf (z. B. eine B737 oder A320) in nur sieben Minuten zu desinfizieren und kann auch zur Behandlung von Toiletten eingesetzt werden, so dass Fluggesellschaften ihre Flugzeuge nach jedem Flug vollständig desinfizieren können. Im Gegensatz zu konkurrierenden Desinfektionsrobotern benötigt das RAY-Gerät kein Besatzungsmitglied, um es durch die Kabine zu bewegen. Darüber hinaus kann RAY für verschiedene Flugzeugtypen optimiert werden und ist mit HygenX Stream ausgestattet, einer anpassbaren Software, die Nutzungsdaten aufzeichnet und drahtlos an die Cloud überträgt, um dem Betreiber wertvolle Informationen über den Zustand des Systems und Status-Updates zu liefern.

UV-C-Licht wird schon seit Jahrzehnten zur wirksamen Desinfektion von Lebensmitteln, Wasser und Luft eingesetzt. Es zerstört nachweislich die Erreger von MERS-CoV, SARS-CoV1, Ebola und SARS-CoV2 (und andere schwere Viren).

Aero HygenX

Aero HygenX hat seinen Hauptsitz in Ottawa, Kanada, wo das Unternehmen seinen revolutionären autonomen UVC-Roboter namens RAY entwickelt hat und herstellt. Die Gründer und Führungskräfte des Unternehmens haben eine Leidenschaft für die Luftfahrtindustrie und verfügen zusammen über mehr als 80 Jahre Erfahrung in den Bereichen Sicherheits- und Qualitätsmanagement, Flugbetrieb, Software, Elektrotechnik und Elektromagnetik. Die Vision des Unternehmens ist es, den Passagieren wieder Vertrauen ins Reisen zu geben und einen neuen Präzedenzfall in der Transportdesinfektionsbranche zu schaffen.

(red / ET)