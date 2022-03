Ethiopian schließt Partnerschaftsabkommen

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Fracht von China auf dem Seeweg in die Freizone Dschibuti transportiert und vom internationalen Flughafen Dschibuti auf dem Luftweg abgeholt wird. Die Synergie zwischen Luft- und Seetransport ist für die Erleichterung des Handels zwischen Afrika und China durch einen schnellen und einfachen Frachttransport von großer Bedeutung. Die Zusammenarbeit spart nicht nur Zeit und Energie, sondern fördert auch das Wachstum des Frachtmarktes in Afrika. Das Transportabkommen ermöglicht es Händlern, ihre Produkte von China über den Hafen von Dschibuti nach Afrika zu bestellen, und Ethiopian erleichtert den Lufttransport von Waren in verschiedene Teile Afrikas durch sein umfangreiches Netzwerk.

Die Partnerschaft vereinfacht den Handel zwischen China und verschiedenen Ländern Afrikas durch das umfangreiche ET Netzwerk auf dem Kontinent und darüber hinaus. Die Märkte Chinas und Afrikas ergänzen sich in hohem Maße, und die Partnerschaft birgt ein enormes Potenzial zur Erleichterung kosten- und zeiteffizienter Logistiklösungen für afrikanische Händler. Als weltweite Produktionsbasis ist China der größte Lieferant, während Afrika mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern einen riesigen Marktbedarf hat. China ist Afrikas größter Handelspartner mit einem Handelsvolumen von 254 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Sino-African Sea-Air Express nutzt die Vorteile des besten afrikanischen Seehafens in Dschibuti und des besten Flughafens in Äthiopien, indem es ihre jeweiligen umfangreichen Frachtnetze kombiniert.

Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines (Ethiopian) ist die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft in Afrika. Ethiopian hat den größten Anteil am panafrikanischen Passagier- und Frachtnetz und betreibt die jüngste und modernste Flotte, die mehr als 130 internationale Passagier- und Frachtziele auf fünf Kontinenten anfliegt. Die Flotte von Ethiopian besteht aus hochmodernen und umweltfreundlichen Flugzeugen wie Airbus A350, Boeing 787-8, Boeing 787-9, Boeing 777-300ER, Boeing 777-200LR, Boeing 777-200 Freighter und Bombardier Q-400 Doppelkabine mit einem durchschnittlichen Flottenalter von sieben Jahren.

(red / ET)