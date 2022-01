Wizz Air ist Europas nachhaltigste Fluggesellschaft

Wizz Air ist in punkto Nachhaltigkeit die Nummer 1. Das bescheinigt ihr ein Rating des unabhängigen Instituts Sustainalytics - so schreibt es der ungarische Billigflieger in einer Presseaussendung.

Das Risikorating von Sustainalytics ermittelt, wie gut ein Unternehmen proaktiv Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) berücksichtigt. Basierend auf einer strukturierten, objektiven und transparenten Methodik bewerten diese ESG Risk Ratings die Fähigkeit des Unternehmens, Risiken zu mindern und Chancen zu nutzen. Wizz Air hat dabei seine Werte in Sachen Nachhaltigkeit im vergangenen Jahr deutlich verbessert und steht nun an der Spitze der europäischen Airlines. „Als nachhaltigste europäische Fluggesellschaft anerkannt zu sein, bestätigt unsere Arbeit“, betont József Váradi, Chief Executive Officer von Wizz Air, „und gibt uns zusätzliche Energie, um unsere Fluggesellschaft weiterzuentwickeln.“

Der Spitzenplatz ist das Ergebnis ehrgeiziger Anstrengungen der Airline. So verfügt Wizz Air nicht nur über den geringsten ökologischen Fußabdruck auf dem Kontinent (pro Passagierkilometer), sondern blieb auch in den letzten 24 Monaten finanziell stabil. Zudem konnten über 30 brandneue Flugzeuge in der modernen Flotte aufgenommen werden. Wizz Air war auch die erste Fluggesellschaft, die die Gehälter von Piloten und Kabinenpersonal auf das Niveau vor der Pandemie zurückführte und über 1.000 neue Mitarbeiter eingestellt hat. Die Eröffnung von 18 neuen Basen und die Aufnahme von über 300 neuen Routen in das Netzwerk der Fluggesellschaft beweisen auch, dass das Geschäft von Wizz Air sowohl nachhaltig als auch erfolgreich ist. Mit dieser Strategie möchte die Fluggesellschaft bis zum Ende des Jahrzehnts 20.000 Mitarbeiter und 500 Flugzeuge zählen.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Hannover und Bremen. In Österreich unterhält die Airline am Flughafen Wien Schwechat eine Basis.

(red / W6)