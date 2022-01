Wizz Air kündigt Wien - Abu Dhabi an

Wizz Air kündigt den Start einer neuen Verbindung von Wien in die Vereinigten Arabischen Emirate an. Die Route wird ab Anfang Februar 2022 drei Mal in der Woche bedient.

Von 4. Februar 2022 bis 25. März 2022 wird der Flughafen in Dubai angesteuert, ab dem 28. März 2022 wird die Route von Wien nach Abu Dhabi gelegt. Die Route stellt die erste Verbindung von Wizz Air zwischen Wien und den Vereinigten Arabischen Emirate dar.

Für die Einreise nach Dubai wird derzeit ein negativer PCR-Test benötigt, der nicht älter als 72h bei der geplanten Ankunft in den Emiraten sein darf. Bei Ankunft aus Österreich sind kein weiterer Test und keine 10-tägige Quarantäne notwendig. Für die Einreise nach Abu Dhabi benötigen Reisende einen COVID-19 Test mit negativem Ergebnis, das nicht älter als 48 Stunden bei der geplanten Ankunft in den Emiraten sein darf. Zudem müssen Touristen einen PCR-Test bei Ankunft sowie einen weiteren PCR-Test am 6. Tag nach der Einreise vorlegen und sich entweder über die Al Hosn App registrieren und ein negatives Testergebnis aus den VAE vorweisen, bzw. die Testergebnisse über die offizielle App des Heimatlandes vorweisen, um öffentliche Orte und Einrichtungen besuchen zu können. Fünf Tage vor Abflug muss jeder Tourist ein sogenanntes Register Arrival auf der ICA App ausfüllen. Durch die strengen Hygienemaßnahmen an Board von Wizz Air ist unbeschwertes Reisen möglich. In den Flugzeugen herrscht Maskenpflicht.

(red / W6)