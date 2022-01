"Ch-aviation" zeichnet Wizz Air für junge Flotte aus

"Ch-aviation" ist ein in der Schweiz ansässiges weltweit tätiges Informations- und Nachrichtenportal im Bereich Zivilluftfahrt, das diesen Preis alljährlich in verschiedenen Kategorien verleiht. In der Sparte Airlines mit mehr als 100 Flugzeugen konnte Wizz Air mit seiner jungen Flotte überzeugen und Platz 3 belegen. Die Fluggesellschaft betreibt nach eigenen Angaben eine der jüngsten Flotten der Welt, die derzeit aus 149 Flugzeugen der Airbus A320/1/neo-Familie besteht, deren Durchschnittsalter von fünf Jahren deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt (rund 10 Jahre). Das durchschnittliche Alter von Wizz Air Maschinen soll bis 2024 auf 3,6 Jahre sinken und bis 2026 noch weiter auf 3,2 Jahre. „Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das anhaltende Engagement von Wizz Air für Nachhaltigkeit“, betont Johan Eidhagen, Chief People & ESG Officer von Wizz Air. „Und es ist großartig, dass auch andere in der Branche, wie ch-aviation, unsere herausragende Leistung anerkennen."

Mit dem ch-aviation Youngest Aircraft Fleet Award werden Fluggesellschaften und Flugzeugleasingfirmen weltweit ausgezeichnet, die über junge und effiziente Flugzeuge verfügen. Eine moderne Flotte und der Einsatz neuer Flugzeuggenerationen tragen wesentlich zur Verringerung des CO2-Ausstoßes in der Luftfahrtindustrie und zu einer besseren Kraftstoffeffizienz bei.

Allerdings sind die Arbeitsbedingungen bei Wizz Air umstritten. So seien Mitarbeiter gekündigt worden, die sich geweigert hätten, an freien Tagen zu arbeiten und erst kürzlich forderten Investoren - dem Vernehmen nach aus Sorge um die Sicherheit - dass Wizz Air endlich Gewerkschaften anerkennen solle.

(red / W6)