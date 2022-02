AUA-App wird zum digitalen Reisebegleiter

Die Austrian App wurde gemeinsam mit Kunden entwickelt, so die AUA.

Bereits seit Sommer des vergangenen Jahres kann mittels neuer Buchungsplattform unter austrian.com das gesamte Streckennetz der Lufthansa Group gebucht werden. Aus dem gesamten Flugangebot von Austrian Airlines, Brussels, Eurowings, Eurowings Discover, Lufthansa und SWISS kann man nun auch via Austrian App wählen. Das gilt ebenso für Zusatzleistungen wie Gepäckbuchungen oder Sitzplatzreservierungen. So wird man außerdem beispielsweise mittels Push-Benachrichtigung bei Flugplanänderungen informiert und erhält Echtzeit-Informationen wie den Status des Gepäcks von der Abgabe bis zur Abholung oder hat Zugriff auf das Angebot der Austrian Melangerie sowie auf eJournals. Darüber hinaus wird sie stetig um weitere praktische Features und Produkte erweitert. So wird man in den nächsten Monaten beispielsweise die digitale Dokumentenprüfung oder die Einlösung von Flight Value Vouchern auch mobil durchführen können.

Wer bereits auf austrian.com registriert ist, kann sich mit diesem Profil in der neuen App einloggen. Auch mit einem Miles & More Profil ist die Anmeldung in der Austrian App möglich. Dadurch können alle Buchungen, die man über Drittanbieter wie Reisebüros getätigt hat, automatisch in die Austrian App übertragen werden.´

(red / OS)