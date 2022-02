Um dem Fachkräfte-Mangel in akademischen Positionen, in denen neben betriebswirtschaftlichem Verständnis auch airlinespezifisches Know-How gefragt ist, entgegenzuwirken und jungen, luftfahrtbegeisterten jungen Damen und Herren die optimalen Rahmenbedingungen für eine Karriere in der Luftfahrtbranche zu bieten, wurde im Jahr 2018 von Austrian Airlines mit „AIRcelerate“ ein bis heute einzigartiges Ausbildungsprogramm entwickelt. AIRcelerate geht nun in die bereits vierte Runde – interessierte Damen und Herren können sich bis einschließlich 20. April bewerben, teilte das Unternehmen mit.

Im September 2022 startet die vierte AIRcelerate-Generation das Duale Studienprogramm bei Austrian Airlines. Acht junge Damen und Herren absolvieren dabei in sieben Semestern das Aviation Management Bachelorstudium an der renommierten University of Applied Sciences Worms in Deutschland. Neben klassischen Inhalten der Betriebswirtschaft umfasst das englischsprachige Studium alle theoretischen Grundlagen, um ein Luftverkehrsunternehmen erfolgreich zu managen. Während der vorlesungsfreien Zeit durchlaufen die Studenten (die schwachsinnige Gender-Form, die die AUA gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit verwendet, wurde von Austrian Wings wieder in korrektes Deutsch gebracht) ein Trainee-Programm bei Austrian Airlines in Wien-Schwechat.

Von 17 AIRcelerater:innen befinden sich aktuell neun in Ausbildung. Acht haben das Programm im Jahr 2021 bereits erfolgreich abgeschlossen, davon sind fünf nach wie vor bei Austrian Airlines in verschiedenen Unternehmensbereichen tätig.

Um internationale Luft zu schnuppern und persönliche Stärken weiterzuentwickeln, haben AIRcelerate-Teilnehmer (die schwachsinnige Gender-Form, die die AUA gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit verwendet, wurde von Austrian Wings wieder in korrektes Deutsch gebracht) auch die Möglichkeit für ein Auslandssemester wie beispielsweise in den USA, Kanada oder China. Einen weiteren Schwerpunkt im Trainee-Programm bilden umfassende Coachings und Seminare zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung. Fester Bestandteil ist auch der Einsatz bei einem Hilfsprojekt der Help Alliance, der Hilfsorganisation der Lufthansa Group, im Ausland. So engagieren sich beispielweise in den kommenden Wochen fünf AIRcelerater (die schwachsinnige Gender-Form, die die AUA gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit verwendet, wurde von Austrian Wings wieder in korrektes Deutsch gebracht) in Gambia für „Sabab Lou“, ein Projekt, in dem Jugendliche durch eine Ausbildung in der Agrarwirtschaft neue Perspektiven finden.

Die Damen und Herren, die am AIRcelerate-Programm teilnehmen, sind von Beginn an bei Austrian Airlines angestellt und erhalten neben einer Vergütung der Praxisphasen unter anderem auch Mitarbeiter-Benefits, wie zum Beispiel das vergünstigte Fliegen. Damen und Herren mit Matura oder einem gleichwertigen Abschluss, der zu einem Hochschulstudium befähigt, können sich bis 20. April 2022 auf der Website bewerben. Die besten der Bewerber werden anschließend in ein Assessment-Center eingeladen, heißt es.

(red TM / HP)