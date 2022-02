AUA gibt Catering vergünstigt ab um nicht verbrauchte Lebensmittel zu retten

Passagiere können vor Landung in Wien übrig gebliebene Speisen vor der Entsorgung retten, so das Unternehmen in einer Aussendung.

Seit knapp einem Jahr werden mit der „Austrian Melangerie“ auf allen Austrian Europaflügen hochwertige und regionale Speisen und Getränke in der Economy Class angeboten - gegen Bezahlung, womit sich die AUA quasi "durch nichts mehr" von Billigfliegern unterscheide, wir Kritiker immer wieder anmerken. Trotz möglichst exakter Vorab-Analyse der Nachfrage an frischen Gerichten an Bord, kann der Bedarf nicht immer ganz genau getroffen werden. Alle Frischeprodukte, die nicht konsumiert werden, müssen aufgrund von Hygieneregeln nach dem Flug entsorgt werden. Um diese Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, startet Austrian Airlines mit der „Austrian Melangerie to go“ (AM2GO) nun eine Zero-Foodwaste-Initiative an Bord, so die Airline in einer Aussendung.

Beginnend mit heute lanciert die heimische Airline das „AM2GO“-Pilotprojekt auf längeren Europaflügen Richtung Österreich. Kurz vor der Landung in Wien werden den Fluggästen die bis dahin nicht konsumierten, geladenen Frischeprodukte aus dem Sortiment als „Melangerie-Sackerl“ zu einem vergünstigten Preis angeboten. Für einen kleinen Beitrag werden je nach Verfügbarkeit ein oder zwei Produkte in einem Papiersackerl zusammen mit Holzbesteckset ausgegeben. Die Fluggäste können so die vor der Entsorgung geretteten Speisen nach Ankunft in Wien zu Hause oder als Stärkung zur Weiterreise genießen.

Ziel der Initiative ist es nach Anhaben der AUA, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, ohne dabei das vielfältige Speiseangebot für die Fluggäste zu verringern. Dabei setzt das Angebot an „Melangerie-Sackerln“ voraus, dass am jeweiligen Flug vor der Landung in Wien noch unverkaufte Frischeprodukte an Bord sind. Im Rahmen der Testphase soll „AM2GO“ laufend angepasst und auf weitere Strecken ausgerollt werden, heißt es.

Details zur „Austrian Melangerie“, die auf die Verwendung regionaler, saisonaler, ökologischer und fair produzierter Lebensmittel setzt, sowie die aktuelle Menükarte sind unter https://www.austrian.com/at/de/austrian-melangerie zu finden.

(red / OS)