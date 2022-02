Reaktivierung: AUA fliegt "Spirit of Austria" nach über einem Jahr heute wieder aus Teruel aus

Am 25. Jänner 2021 wurde die - wegen der Coronapandemie im aktiven Flugbetrieb nicht mehr benötigte - Boeing 777-200ER mit dem Kennzeichen OE-LPD und dem Taufnamen "Spirit of Austria" vom Flughafen Wien Schwechat ins spanische Teruel überstellt - wir berichteten. An Bord der Maschine befanden sich die beiden Flugkapitäne Reinhard Lernbeiss und Martin Guzei sowie zwei Mitarbeiter der AUA-Technik. "Es war natürlich ein emotionaler Flug, so haben etwa mehrere Fluglotsen auf der Strecke unserer Crew gewünscht, dass die Maschine bald wieder zurückgeholt werden kann", so Lernbeiss damals gegenüber "Austrian Wings".

Die "Spirit of Austria" heute morgen in Teruel. In Kürze soll die Maschine starten - Foto: AUA

Die Besatzung ließ sich für diesen speziellen Flug einen eigenen Patch anfertigen - Foto: AUA

Jetzt ist es soweit. In den vergangenen Wochen wurde der Zweistrahler in Teruel so genannten "Ready to Service" Wartungsarbeiten unterzogen, gewissermaßen "ausgemottet". Bevor die Maschine allerdings wieder im regulären Linienverkehr eingesetzt werden kann, sind weitere Wartungsmaßnahmen erforderlich. Und die werden in Taipeh durchgeführt.

Die geplante Route - Foto: AUA

Foto: AUA

Präzise Flugvorbereitung ist das A und O

Im März 2020 flog die "Spirit of Austria" im Rahmen der Corona-Luftbrücke nach Australien - Videos: Austrian Wings Media Crew

Zu diesem Zweck wird die Maschine heute Früh von Teruel abheben und nach Taiwan überstellt. Voraussichtlich zum Sommerfluplan soll, die "Spirit of Austria", dann wieder im AUA-Streckennetz eingesetzt werden.

Flugzeug mit Geschichte

Die 2007 gebaute OE-LPD schrieb bereits in mehrfacher Hinsicht österreichische Luftfahrtgeschichte. So führte diese Maschine während der Corona-Luftbrücke im Frühjahr 2020 sowohl den Evakuierungsflug nach Australien als auch jenen nach Neuseeland durch.

Die "Spirit auf Austria" führte im April 2020 außerdem auch den ersten Flug nach Neuseeland in der Geschichte der AUA durch - Video: Austrian Wings Media Crew

