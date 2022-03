ANA gründet mit AirJapan eine neue internationale Fluggesellschaft

Die ANA Holdings Inc., Muttergesellschaft der größten Fluggesellschaft Japans, und die neu gegründete Air Japan Co., Ltd. stellten in Tokio mit „AirJapan“ eine völlig neue Airline-Marke für internationale Mittelstreckenflüge im Raum Asien vor. Schon im Herbst 2020 hatte die ANA Gruppe eine neue Airline-Marke als Teil der Transformation ihres Geschäftsmodells angekündigt, um nachhaltiges Wachstum zu verfolgen und schnell auf die unterschiedlichsten Kundenwünsche reagieren zu können. Heute wurden der Markenname, das Logo und das Flugzeugdesign vorgestellt. Auf deren Grundlage wird nun die Einführung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 weiter geplant. Die genauen Routen und Termine für den geplanten Erstflug werden später festgelegt.



„Wir freuen uns auf die Einführung von AirJapan mit einer großen Servicevariation und einem sehr komfortablen Kabinenerlebnis“, erklärte Hideki Mineguchi, Präsident von Air Japan. „Durch die Fokussierung auf internationale Mittelstrecken ist die ANA Group mit dieser Marke besser gerüstet, um die neuen Trends im internationalen Reiseverkehr zu wettbewerbsfähigen Preisen zu bedienen. Wir sind stolz darauf, Teil eines Teams zu sein, das die Optionen für Reisende erweitert und gleichzeitig dasselbe Engagement für Qualität und Sicherheit an den Tag legt wie in der gesamten ANA Gruppe üblich.“



Die Markenphilosophie der AirJapan lässt sich in dem Satz „Fly Thoughtful“ zusammenfassen, der den fürsorglichen, rücksichtsvollen und sanften Ansatz der Fluggesellschaft zum Ausdruck bringt. Als eine Airline, die allen gegenüber freundlich und fürsorglich ist, will das Unternehmen eine völlig neue Art von Flugreiseerlebnis schaffen. Es basiert auf japanischen Ideen und der Verpflichtung zur Qualität.



Der Markenname AirJapan vermittelt den Menschen auf der ganzen Welt, dass die Airline eine japanische Fluggesellschaft ist. Er erinnert die Kunden daran, dass das Team durchgängig einen japanischen, hohen Qualitätsanspruch verfolgt. Das Logo basiert auf dem „(Ai)r“ und dem „J(apan)“ im Markennamen.

Die Farbe der Marke kombiniert die traditionellen japanischen Farben „Ai (Indigo)“ und „Akebono (Sonnenaufgang)“. Die Indigofarbe steht für Können und sorgfältige Technik in der traditionellen japanischen Indigofärberei – ein komplexer Prozess, der vom Handwerker „Vertrauen und Umsicht“ erfordert. Die Farbe des Sonnenaufgangs ist von der japanischen Frühlingszeit inspiriert und steht für angenehme Wärme, sie verkörpert das Engagement für Komfort und Achtsamkeit. Der Markenantrag für das Firmenlogo „AirJapan“ ist bereits eingereicht.

Das Ziel der neuen Airline ist es, eine völlig neue Art von Flugreiseerlebnis zu schaffen. Es lässt sich weder als Full-Service kategorisieren noch als Low-Cost – es verbindet vielmehr das Beste aus beiden Welten und bietet gleichzeitig japanische Kreativität und Qualität, wird betont. An diesem Anspruch wird sich die Airline in der Praxis messen lassen müssen.



Das Unternehmen gibt seinen Kundinnen und Kunden ausgewählte Optionen, aus denen sie sich die auch bei den Full-Service-Fluggesellschaften angebotenen Dienstleistungen nach ihren Wünschen zusammenstellen können. Nach dem Motto „Weniger von dem, was Sie nicht brauchen“ können Kunden, die eine einfache Reise bevorzugen und keine zusätzlichen Optionen benötigen, ihre Reisekosten senken. Die Tarife werden in einer erschwinglichen Preisspanne angeboten, ähnlich wie bei Billigfluggesellschaften. Gemäß dem Slogan „Comfort you've always needed“ wird die Airline auf ihren neuen internationalen Mittelstreckenflügen allen Passagieren einen komfortablen Kabinenraum bieten.

(red / ANA)