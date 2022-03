Drohne russischer Produktion stürzt über kroatischer Hauptstadt ab

Ein unbemanntes Fluggerät stürzte in der Nacht in einen Wald der kroatischen Hauptstadt Agram (Kroatisch: Zagreb).

"Nach den uns vorliegenden Informationen handelt es sich um ein Flugzeug aus russischer Produktion. Es ist uns nicht bekannt, ob es im Besitz der russischen oder der ukrainischen Armee war", erklärte der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Versailles.

Menschen wurden bei dem Absturz nicht verletzt. Die Drohne sei über Rumänien und Ungarn kommend in den kroatischen Luftraum eingedrungen. Es handle sich um eine Tupolew M-141.

Es dürfte sich um eine Drohne der ukrainischen Streitkräfte handeln, die die Ukraine der letzte Nutzer dieses 1975 in der Sowjetunion entwickelten Typs ist. Unklar ist, warum die Drohne derart vom Kurs abkam.

