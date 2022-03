Großbritannien liefert Flugabwehrwaffen an die Ukraine

Das britische Verteidigungsministerium will der Ukraine Flugabwehrraketen liefern. Das erklärte Verteidigungsminister Ben Wallace am Mittwoch. "Es ist lebenswichtig, dass die Ukraine ihre Fähigkeit behält, zu fliegen und russische Attacken aus der Luft zu unterdrücken", so der Politiker.

Es würden tragbare Starstreak-Hochgeschwindigkeits-Flugabwehrraketen geliefert werden. Man plane derzeit, wie die Lieferung ins Kriegsgebiet und die Schulung der ukrainischen Soldaten am besten erfolge könne, heißt es.

(red)