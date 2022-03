Airbus und Boeing liefern - wie berichtet - keine Ersatzteile mehr nach Russland. Auch China will Russland nicht helfen.

Nachdem Airbus und Boeing jedwede Ersatzteillieferungen ausgesetzt hatten, sah sich China anderweitig um, um an Ersatzteile für seine Flugzeuge zu gelangen. Doch auch in China - das bislang mit Verurteilungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zurückhaltend war - will Russland keine Flugzeugteile liefern. Das berichtet die russische Luftverkehrsbehörde.

Aufgrund der Ablehnung von China will sich Russland nun nach Teilelieferanten in China oder Indien umsehen.

(red)