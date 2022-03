Eurowings eröffnet erste Basis in Nordeuropa

Hey Sverige – gestern war es endlich soweit: Der erste Eurowings Flug von der neuen Basis in Stockholm/Arlanda ist pünktlich um kurz nach 14 Uhr in Stockholm mit Kurs auf Barcelona gestartet. Eurowings fliegt ihre Passagiere ab sofort erstmals per Direktflug von Schweden aus zu zahlreichen Destinationen – darunter spannende Metropolen wie Barcelona oder Düsseldorf sowie beliebte Sonnenziele in Europa wie Mallorca, Malaga, Nizza oder Alicante. Mit Eröffnung ihrer neuen Basis baut die deutsche Airline ihr Angebot im Norden Europas deutlich aus: Stockholm wird zum elften Eurowings Standort in Europa – und nach Palma de Mallorca, Prag, Pristina und Salzburg zur fünften Basis außerhalb des Heimatmarkts Deutschland.

Die neuen Flüge ab Stockholm starten zu beliebten Urlaubszielen wie Palma de Mallorca, Alicante und Malaga in Spanien. Weitere Ziele sind Birmingham, Nizza, Hamburg und Düsseldorf. Auf dem Eurowings Flugplan ab Stockholm werden auch die griechischen Inseln Heraklion, Rhodos und Mykonos sowie Larnaca auf Zypern stehen. Darüber hinaus wird Eurowings das Programm im Sommer weiter ausbauen.

(red / EW)