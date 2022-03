Eurowings und Smartwings starten Codeshare-Flüge

Der Billigflieger der Lufthansa, Eurowings und Smartwings, jene tschechische Fluggesellschaft, die 2019 wegen eines massiven sicherheitsrelevanten Vorfalls (Austrian Wings berichtete ausführlich) in den Fokus der Ermittlungsbehörden geraten war, haben die erste Phase ihres Codeshare-Abkommens gestartet, wie Eurowings in einer Aussendung mitteilte.

Ab sofort werden Eurowings Verbindungen von der neuen Basis in Prag zu den Zielen Köln/Bonn, Hamburg, Düsseldorf, Bristol, Birmingham, Kopenhagen, Barcelona, Athen, Larnaca, Heraklion, Málaga, Alicante, Stockholm, Faro, Rom und Mallorca auch unter Smartwings Flugnummern angeboten und über smartwings.com und andere Kanäle vertrieben.

Symbolbild Smartwings - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Mit der Eröffnung ihrer Basis in der tschechischen Hauptstadt hat Eurowings ihr Angebot in Mitteleuropa deutlich ausgeweitet. Bis zum Sommer 2022 wird die Lufthansa Tochter drei Flugzeuge des Typs Airbus A320 inklusive lokaler Crews in der tschechischen Hauptstadt stationieren. Die Flüge werden von Eurowings Europe durchgeführt, dem paneuropäischen Flugbetrieb von Eurowings.

Kritiker werfen dem Lufthansa-Billigflieger vor, mit seiner Basis in Prag Lohndumping zu betreiben.

(red / EW)