Edi Wolfensberger startet als Chief Operating Officer bei Eurowings

Edi Wolfensberger, bislang Chief Operating Officer (COO) von Brussels Airlines, wechselte zum 1. April 2022 als Chief Operating Officer in die Geschäftsführung von Eurowings. In seiner Verantwortung liegen die Bereiche Crew Operations, Flight Operations, Ground & Customer Operations, Safety, Security & Compliance Monitoring, Lean Management, Digitalization & Processes sowie Technical Fleet Management/Eurowings Technik. Als Mitglied einer dreiköpfigen Geschäftsführung mit CEO Jens Bischof an der Spitze tritt Wolfensberger die Nachfolge von Jens Ritter an, der neuer CEO von Lufthansa Airlines wird.

„Edi Wolfensberger bringt als COO von Brussels alles mit, was man für diesen Posten braucht. Ich bin sicher, dass er die von Jens Ritter angestoßene Modernisierung der Eurowings Operations weiter vorantreiben und um neue Elemente bereichern wird“, sagt Jens Bischof, CEO von Eurowings.

Edi Wolfensberger: International erfahrener Operations-Manager

Edi Wolfensberger (40) ist seit 2019 Chief Operating Officer bei Brussels Airlines und leitet die operativen Abteilungen Flight Operations, Maintenance & Engineering, Ground Operations sowie Safety und Security. Zudem fungiert er als Accountable Manager der belgischen Airline. Zuvor war Wolfensberger Geschäftsführer der Lufthansa Aviation Training Switzerland AG, wo er von 2017 bis 2019 die Zusammenarbeit zwischen den neu fusionierten Unternehmen innerhalb der Lufthansa Aviation Training Group aufbaute. Die Firma führt unter anderem das Cockpit-, Kabinen- und technische Training für SWISS International Air Lines durch. Als Geschäftsführer beim Airline Training Center Arizona war er zuvor maßgeblich am Turnaround des US-Unternehmens aus Phoenix beteiligt. Hier war er für die Bereiche Finance, HR & Facilities verantwortlich.

Edi Wolfensberger begann seine Karriere in der Luftfahrtindustrie 2007 als Controller für Wartung und Technik bei Swiss International Airlines. In den folgenden sieben Jahren durchlief er verschiedene Funktionen in den Bereichen Finanzen und Commercial, zuletzt als Head of Channel Management.

(red / Eurowings)