Am 10. März 2019 stürzte Ethiopian Airlines Flug 302 wenige Minuten nach dem Start in Addis Abeba in die Wüste und riss alle 157 Menschen an Bord in den Tod. Ein weltweites Grounding und umfangreiche Modifikationen an dem Modell 737 MAX waren die Folge.

Jetzt hat die Airline den Betrieb der 737 MAX wieder aufgenommen. Der erste Flug fand am gestrigen Dienstag mit Pressevertretern von und nach Addis Abeba statt.

(red)