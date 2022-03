Notfall zwingt Maschine der Avcon Jet zur Landung

Eine Maschine der österreichischen Bedarfsfluggesellschaft Avcon Jet führt aktuelle eine Notlandung in der kroatischen Hauptstadt durch.

Die Cessna 525C mit dem Kennzeichen OE-GCZ befand sich auf dem Weg von Diyarbakir nach Verona als die Besatzung gegen 19:30 Uhr österreichischer Zeit aus vorerst unbekannter Ursache gegenüber der Flugsicherung eine Luftnotlage erklärte.

Das Flugzeug wurde in die kroatische Hauptstadt Agram (Kroatisch: Zagreb) umgeleitet und befindet sich derzeit (Stand 19:35 Uhr) im Sinkflug auf den Flughafen der Stadt. Am Boden wurden Einsatzkräfte der Flughafenfeuerwehr in Alarmbereitschaft versetzt und stehen bereit.

UPDATE: Um 19:48 Uhr österreichischer Zeit setzte die Maschine auf der Piste des Flughafens auf.

(red GL)