Ukrainische Luftwaffe flog Gegenangriffe, schoss russische Flugzeuge ab

Nach Angaben des ukrainischen Oberkommandos waren ukrainische Jagdflieger in Gefechte mit russischen Kampfjets verwickelt. Dabei seien ein russisches Jagdflugzeug und ein nicht näher spezifiziertes "Angriffsflugzeug" durch die ukrainischen Verteidiger abgeschossen worden. Gleichzeitig griffen ukrainische Bomber und Jagdbomber russische Bodenverbände an. Der ukrainischen Flugabwehr gelang zudem der Abschuss weiterer Flugzeuge der russischen Aggressoren.

Nach eigenen Angaben vernichteten die ukrainischen Heimatverteidiger im Laufe des gestrigen 17. März 14 Luftfahrtzeuge bzw. Raketen der völkerrechtswidrig angreifenden russischen Streitkräfte: sieben Flugzeuge, einen Helikopter und drei Drohnen. Außerdem wurden drei russische Raketen in der Luft zerstört.

Die Ukraine beziffert die Zahl der gefallenen russischen Soldaten seit Beginn des Angriffs auf das Land mit 14.000. Westliche Experten gehen von 6.000 bis 8.000 gefallenen russischen Soldaten aus. Zum Vergleich: Während der zehnjährigen Besetzung Afghanistans (1979 bis 1989) verlor die Rote Armee rund 14.400 Soldaten. Sollten die ukrainischen Angaben korrekt sein, so hätten die russischen Streitkräfte in drei Wochen Krieg in der Ukraine in etwa genau so viele Soldaten verloren, wie in zehn Jahren Afghanistan-Krieg.

(red)