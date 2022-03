Britischer Geheimdienst: Russland hat keine Lufthoheit über der Ukraine

Nach wie sei es den russischen Invasoren nicht gelungen, die Hoheit über den ukrainischen Luftraum zu erlangen. Luftangriffe würden deshalb primär von russischem Territorium aus gestartet, teilte das britische Verteidigungsministerium eine Einschätzung des eigenen Geheimdienstes mit. Dieses Versagen der russischen Aggressoren habe sich als "Glücksfall" für die ukrainischen Verteidiger erwiesen. Dadurch, dass Russland den Luftraum über der Ukraine nach wie vor nicht beherrsche, würde das gesamte Vorgehen der Truppen verzögert und erschwert.

"The Ukrainian Air Force and Air Defense Forces are continuing to effectively defend Ukrainian airspace."

Einschätzung des britischen Geheimdienstes, 19. März 2022