Ausgezeichnete betriebliche Gesundheitsförderung: Flughafen Wien erhält BGF-Gütesiegel

Und das bereits zum zweiten Mal: Nach 2019 bis 2021 darf der Airport das Zertifikat nun von 2022 bis 2024 tragen. Die Gesundheit seiner Beschäftigten ist dem Flughafen Wien ein großes Anliegen: So bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Maßnahmen in den Bereichen Ergonomie am Arbeitsplatz, Arbeitssicherheit, verschiedene Teilzeitarbeitsmodelle, Papamonat, kostenlose Impfaktionen, Nichtraucher-Seminare, psychologische Betreuung und sogar ein eigenes Facharztzentrum.

„Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität und gerade in der Pandemie hat dieser Aspekt noch größere Bedeutung erfahren. Dank unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war und ist der Flughafen Wien als kritische Infrastruktur immer verfügbar. Als größter Arbeitgeber der Region übernehmen wir Verantwortung für unsere Beschäftigten und unterstützen sie mit unseren Gesundheitsförderungsmaßnahmen.“, sagt Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Gütesiegel für Unternehmen

Das Österreichische Netzwerk BGF ist ein Zusammenschluss der Träger der gesetzlichen Krankenversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung, des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger, der Sozialpartner und des Fonds Gesundes Österreich als unterstützender Partner. Die Regional- und Servicestellen in den Bundesländern und der Fonds Gesundes Österreich bieten interessierten Unternehmen konkrete Unterstützung und Beratungsleistungen im Bereich Betriebliche Gesundheitsförderung an. Mit dem BGF-Gütesiegel werden Unternehmen in ganz Österreich zertifiziert, die sich mit konkreten Maßnahmen für die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen.

