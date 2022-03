Mit Video: Welcome back - "Spirit of Austria" der AUA wieder am Flughafen Wien gelandet

Nach fast 14 Monaten ist die AUA-Boeing 777, OE-LPD, "Spirit of Austria" vor rund zwei Stunden wieder in Wien gelandet. Austrian Wings war bei der Ankunft der Maschine dabei.

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte: Ende Jänner 2021 überstellte die AUA die Boeing 777-200ER, OE-LPD, "Spirit of Austria", auf den spanischen "Flugzeugparkplatz" Teruel. Ein knappes Jahr später, Anfang Jänner 2022, berichtete Austrian Wings erstmals über die konkreten Pläne der Reaktivierung der Maschine. Mitte Februar flog die AUA die Maschine dann aus Teruel aus und überstellte sie - wie berichtet - nach Taipeh.

Die Maschine bei der Ankunft in Wien - Video: Austrian Wings Media Crew

In den vergangenen vier Wochen wurde die Maschine nach über einem Jahr Standzeit dort von Technikern auf Herz und Nieren überprüft und einer umfassenden Wartung unterzogen, ehe sie vor wenigen Stunden, am 19. März 2022, um 20:50 Uhr, wieder in Wien aufsetzte. Der zweistrahlige Langstreckenjet soll nun so rasch wie möglich in den regulären Linienflugbetrieb der AUA integriert werden.

Geänderte Route

Der Überführungsflug von der Werft in Taipeh zurück nach Wien war angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin gegen die Ukraine auch eine logistische Herausforderung. Die Lufträume von Russland und der Ukraine mussten großräumig umflogen werden.

So nahm die "Spirit of Austria" nach dem Start in Taipeh zunächst Kurs auf das südchinesische Meer, drehte dann nach Westen ab, flog über Vietnam, Kambodscha und Thailand, ehe sie den Golf von Bengalen überquerte, um danach in den indischen Luftraum einzufliegen. Von dort ging es über Pakistan (der afghanische Luftraum wurde ebenfalls gemieden) und den Iran in Richtung Kaspisches Meer. Anschließend flog die OE-LPD über Aserbaidschan und Georgien, überquerte das Schwarze Meer nördlich der türkischen Küste. Der Einflug in den bulgarischen Luftraum erfolgte nördlich von Varna, danach ging es über Rumänien und Ungarn weiter. Nach dem Einflug in den österreichischen Luftraum drehte die "Spirit of Austria" nach Norden, flog östlich von Wien vorbei, schwenkte nördlich von Wien nach links zum Endanflug auf die Piste 16, wo um 22:35 Uhr die Landung erfolgte. Anschließend rollte die Maschine zu ihrer Parkposition "Bravo 48".

Die Maschine kurz vor dem Abflug auf dem Flughafen Taipeh in Taiwan - Foto: AUA

Flugzeug mit Geschichte

Die 2007 gebaute OE-LPD schrieb bereits in mehrfacher Hinsicht österreichische Luftfahrtgeschichte. So führte diese Maschine während der Corona-Luftbrücke im Frühjahr 2020 sowohl den Evakuierungsflug nach Australien als auch jenen nach Neuseeland durch.

Video vom Abflug der "Spirit of Austria" nach Australien - Video: Austrian Wings Media Crew

Auch der Evakuierungsflug aus Neuseeland wurde mit der "Spirit of Austria" durchgeführt - Video: Austrian Wings Media Crew

