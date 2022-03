Flughafen Wien hilft ukrainischen Opfern des russischen Angriffskrieges

"Die Bilder, die wir von der Zerstörung in der Ukraine sehen, geben nur einen Hinweis auf die menschliche Tragödie, die sich dahinter abspielt", so Flughafenvorstand Julian Jäger. Deshalb habe sich der Flughafen Wien entschlossen, eine unternehmensinterne Hilfsaktion für die Opfer des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zu starten.

"Diese Hilfsaktion läuft gemeinsam mit den Kollegen des Flughafens Kosice in der Slowakei, an dem wir 66 Prozent halten", so Jäger weiter.

Flughafen Wien Vorstand Julian Jäger - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Kosice, auf Deutsch Kaschau, liegt nur rund 70 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Laut Jäger haben bereits rund 200.000 Ukrainer, vornehmlich Frauen, Kinder und alte Menschen, in Kaschau/Kosice Schutz vor dem mörderischen Angriffskrieg des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin gesucht.

Jäger: "Wenn man mit den Kollegen in Kosice spricht, dann ist die Tragödie noch viel näher. Mit unserer Hilfsaktion wollen wir die nach Kosice geflüchteten Ukrainer bestmöglich unterstützen und Soforthilfe leisten."

(red)