ÖAMTC-Flugrettung: HeliAir erweitert Serviceleistungen

Aufgrund der zunehmenden Nachfrage hat die HeliAir, der Technikbetrieb der ÖAMTC-Flugrettung, ihre Wartungskompetenz auf die H145 von Airbus Helicopters ausgeweitet. Ende des vergangenen Jahres hat die europäische Luftfahrtbehörde (EASA) den Zertifizierungsprozess abgeschlossen und die notwendigen Zulassungen erteilt. Damit sind alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt und H145-Helikopter können ab sofort für Kunden in ganz Europa gewartet werden. "Unsere Technikerinnen und Techniker zeigen ihre jahrzehntelange Erfahrung und Expertise Tag für Tag bei der Wartung der H135", hält HeliAir Geschäftsführer Marco Trefanitz fest. "Nun können sie ihre Fachkompetenz auch bei der H145 unter Beweis stellen."

Bis zur Erteilung der Genehmigung waren für die HeliAir vielfältige organisatorische und logistische Herausforderungen zu meistern. "Zunächst mussten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die spezifischen Anforderungen der H145-Wartung geschult werden, denn für jeden Hubschraubertyp benötigt man eine eigene Lizenzierung", erläutert Martin Weger, Technischer Direktor der HeliAir. "Darüber hinaus haben wir auch in notwendige Werkzeuge, technische Komponenten sowie erforderliche Materialien investiert." Nach einer rund einjährigen Vorbereitungsphase konnte das Projekt dank des hochmotivierten Teams der HeliAir mit einem behördlichen Audit durch die Austro Control erfolgreich abgeschlossen werden.

In enger Abstimmung mit ihren Kunden realisiert die HeliAir an den Standorten Innsbruck und Wiener Neustadt bedarfsgerechte und flexible Wartungskonzepte. "In erster Linie geht es uns darum, die Arbeiten zuverlässig und effizient abzuwickeln", sagt Weger. Für Kunden heißt das, dass Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden und die Helikopter rasch wieder einsatzbereit sind. "Die Kompetenz und die Verlässlichkeit unserer Teams sind Garant für eine erfolgreiche Partnerschaft mit unseren Kunden", unterstreicht Marco Trefanitz abschließend.

Heli Air

Mit der Helikopter Air Transport (HeliAir) verfügt die ÖAMTC-Flugrettung an den Standorten Innsbruck und Wiener Neustadt über einen eigenen, nach dem Europäischen Luftfahrtgesetz zugelassenen, Wartungsbetrieb, der auch international einen hervorragenden Ruf genießt. So werden in Innsbruck und Wiener Neustadt Hubschrauber und Triebwerke aus ganz Europa gewartet. Zudem verfügt die HeliAir über einen Design- und Produktionsbetrieb, der Mission Equipment für Hubschrauber entwickelt und auch alle für die Europäische Luftfahrtbehörde notwendigen Zulassungspapiere produziert. Die HeliAir hat in allen Bereichen Qualitätsstandards etabliert, die den Vergleich mit Systemen großer Airlines nicht zu scheuen brauchen.

(red / ÖAMTC)