Flugrettung im Burgenland: ÖVP kündigt Anfrage an Landeshauptmann Doskozil an

Wie berichtet, hat das Land Burgenland die Vergabe der Flugrettung neu ausgeschrieben, wobei die Martin Flugrettung von Heli Austria den Zuschlag erhalten hat, obwohl der ÖAMTC in 3 (alle Punkte, die die Qualität der Flugrettungsdienstleistung und den Umweltschutz betreffen) von 5 Ausschreibungskriterien Erstgereihter war. Ausschlaggebend für den Zuschlag an Heli Austria war aufgrund der Gewichtung schließlich primär der Preis, wie das Land Burgenland in einem Hintergrundgespräch mit Medien indirekt eingestanden hat. Dieser sei nämlich mit 55 Prozent gewichtet gewesen. Der ÖAMTC hat die umstrittene Entscheidung des Landes - wie berichtet - bereits beim Landesverwaltungsgerichtshof beeinsprucht.

"Wir haben Einspruch erhoben, weil es Zweifel an wesentlichen fachlichen und rechtlichen Punkten im Verfahren gibt."

Ein ÖAMTC-Sprecher

Jetzt hat die Sache auch ein politisches Nachspiel für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die ÖVP hat in der Causa eine schriftliche Anfrage an den Landeshauptmann Hans Peter Doskozil angekündigt. ÖVP-Klubobmann Markus Ulram bezeichnete Doskozil als "offensichtlichen Verbündeten" von Knaus, der schon "seit 2020 im Burgenland Fuß fassen" wolle.

"Die Flugrettung ist keine parteipolitische Frage, sondern eine lebensrettende Frage. Der gelbe Christophorus hat unzählige Menschenleben gerettet und ist ein verlässlicher Partner gewesen."

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram zur Causa

In der nächsten Sitzung des burgenländischen Landtages soll das Thema erörtert werden.

Sechs Helikopter für das Burgenland

Die Christophorus-Flugrettung hat nach eigenen Angaben seit 1983 (Inbetriebnahme von Christophorus 3 in Wiener Neustadt, Anmerkung der Red.) mehr als 22.000 Einsätze im Burgenland geflogen, und das unfallfrei. Die Christophorus-Flugrettung versorgt das Burgenland mit bis zu sechs Helikoptern: Christophorus 9 (von Wien aus), Christophorus 3 (von Wiener Neustadt aus), Christophorus 33 (von Wiener Neustadt aus) Christophorus 16 (von Oberwart aus), Christophorus 12 (von Graz aus) und Christophorus 17 (von St. Michael aus).

