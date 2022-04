Yuji Hino wird neuer Mitteleuropa-Direktor von ANA

ANA, größte japanische Fluggesellschaft und Mitglied in der Star Alliance, hat einen neuen Mitteleuropa-Chef: Yuji Hino wechselt aus Paris nach Deutschland und wird neuer Chef im Frankfurter Büro der Fluggesellschaft. Er leitet damit den Wiederausbau des Flugangebots nach der Corona-Phase ab Deutschland in die weltweit größte Metropolregion Tokio.



Yuji Hino wurde 1968 in Fukuoka geboren und wuchs auch im Süden des Landes auf. Er studierte Wirtschaft an der renommierten Tokioter Keio-Universität. Bei ANA arbeitet er seit 1992 – zunächst in den Bereichen Inflight Services und Airport Services. Weitere Stationen seiner Laufbahn bei dem japanischen Marktführer waren die Planungsabteilung, die Abteilung Verkaufsstrategie sowie das Revenue Management. Seit 2010 sammelte der jetzt 53-jährige umfangreiche Auslandserfahrung und arbeitete fünf Jahre im Bereich Sales in Shanghai und Hangzhou in China. Ab 2019 leitete er für drei Jahre das Pariser Büro der ANA, bevor er zum 1. April 2022 nach Frankfurt wechselte. Der Rugby-, Golf-, Tennis- und Baseball-Begeisterte hat eine Tochter und einen Sohn, die beide in Tokio gerade ins Berufsleben gestartet sind und auch Pläne für die Zukunft: Als Pensionär will der leidenschaftliche Black-Jack-Spieler Casino-Croupier werden.



Yuji Hino: „Nach einer schwierigen Corona-Phase für alle Menschen weltweit, für unsere Branche im Besonderen und auch für unser Unternehmen freue ich mich sehr darauf, den Wiederaufbau unseres Angebots in einem unserer wichtigsten Märkte zu verantworten. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt bereits vor und in der Krisenzeit als sehr engagiertes Team erlebt. Ich bin jetzt sehr stolz darauf, an der Spitze dieser Mannschaft zu stehen.“

(red / NH)