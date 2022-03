ANA bietet Japan-Besuchern bei der Flugbuchung eine Reiseversicherung an

ANA bietet künftig in einer Kooperation mit der Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. eine Reiseversicherung für Kunden an, die aus dem Ausland nach Japan reisen. Eine entsprechende Website geht heute an den Start. Sie bietet Kunden mit Wohnsitz im Ausland, die bereits internationale Flugtickets für ANA- oder Codeshare-Flüge nach Japan gebucht und gekauft haben, Zugang zu Reiseversicherungen der Tokio Marine Group und ihren angeschlossenen Unternehmen.

Die Einführung dieses neuen Service soll die Reisevorbereitung vereinfachen, die Kundenerfahrung verbessern und zusätzliche Sicherheit während der Reise bieten. ANA und Tokio Marine & Nichido werden auch weiterhin zusammenarbeiten: In dem Maße, in dem der internationale Reiseverkehr wieder aufgenommen wird, werden die Partner eine komfortable und bequeme Reise mit einem hohen Sicherheitsgefühl sicherstellen.

„Indem wir die Reiseversicherung über unsere Website zugänglich machen, vereinfacht ANA den Reiseprozess deutlich und bietet den Kundinnen und Kunden einen zusätzlichen Service“, sagte Junko Yazawa, Executive Vice President Customer Experience Management & Planning von ANA. „Die Möglichkeit, eine Versicherung für die Reise nach Japan auszuwählen, wird den gesamten Prozess angenehmer und bequemer machen. Die Anzahl der Abflugorte, für die Versicherungsschutz angeboten wird, wird ständig erweitert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.“ Bereits ab sofort ist Versicherungsschutz für Reisende aus allen Städten der USA verfügbar sowie für Reisende aus Bangkok, Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi, Manila, Hongkong und Taipeh.

Ein Link zu dem Reiseversicherungsportal von Tokio Marine & Nichido ist bei Buchungen aus dem Ausland auf der ANA-Website zu finden. Über dieses Portal leitet das Versicherungsunternehmen Kunden zu den entsprechenden Reiseversicherungs-Websites in jedem Land und jeder Region weiter, in denen der Versicherungsschutz hinzugebucht werden kann.

(red / NH)