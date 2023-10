Ethiopian stockt Wien-Verbindung auf

Die Nonstop-Flüge von Ethiopian Airlines sind sowohl für Touristen als auch für Geschäftsreisende attraktiv und ermöglichen einen bequemen Zugang zu den mehr als 150 Ethiopian Airlines-Destinationen auf fünf Kontinenten, heißt es in einer Aussendung der Airline.

Saba Gebremedhin Kassaye, General Manager von Ethiopian Airlines für Österreich und Osteuropa, zeigte sich begeistert über den erweiterten Flugplan. "Wir freuen uns, dass wir seit Oktober an sieben Tagen in der Woche zwischen Wien und Addis Abeba fliegen und unsere Passagiere mit mehr als 150 Destinationen weltweit verbinden können." Der Flug startet um 22:05 Uhr in Wien und erreicht Addis Abeba um 6:25 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen. Dieser durchdachte Flugplan garantiert den Passagieren nicht nur eine nahtlose und komfortable Reise, sondern bietet auch eine wunderbare Gelegenheit für Reisende, die die pulsierenden Attraktionen Äthiopiens und die vielfältigen Wunder Afrikas erkunden möchten."

Die strategisch günstige Abflugzeit von Wien am späten Abend ermöglicht den Reisenden eine angenehme Nachtruhe an Bord und stellt sicher, dass sie erfrischt in Addis Abeba ankommen und bereit sind, ihre Abenteuer zu beginnen.

(red / ET)