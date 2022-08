Ethiopian Airlines bestellt die erste A350-1000

Ethiopian Airlines hat bereits 22 A350-900 bestellt, von denen bisher 16 Flugzeuge ausgeliefert wurden. Mit dem Upsizing der A350-1000 besteht der Auftragsbestand von Ethiopian Airlines aus vier A350-1000 und zwei A350-900.

Mesfin Tasew, CEO der Ethiopian Airlines Group, sagte: Wir freuen uns über die Aufstockung der bestellten A350-900 auf die größte Variante, die A350-1000, die uns hilft, technologisch an der Spitze zu bleiben. Wir sind die Technologieführer auf dem Kontinent und führen die neueste Technologie und eine treibstoffeffiziente Flotte in Afrika ein. Die A350-1000 eignet sich am besten für unser dichtes Streckennetz, und wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem Upsizing die steigende Kundennachfrage in unserem ausgedehnten globalen Netz auf fünf Kontinenten befriedigen können. Wir werden auch weiterhin mit den Fortschritten in der Luftfahrttechnologie Schritt halten, um unseren Service zu verbessern und die Nachfrage der Kunden zu erfüllen."

(red / ET)