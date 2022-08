ANA (All Nippon Airways) baut ihr Flugangebot zwischen Frankfurt und Tokio weiter aus ­ ­

Die Nachfrage nach Flugverbindungen zwischen Deutschland und Japan wächst wieder, nachdem Reise-Restriktionen in das Fernost-Ziel sukzessive abgeschafft werden. ANA, größte japanische Fluggesellschaft und Mitglied der Star Alliance, passt daher auch ihr Angebot weiter an und bietet ab dem 4. Oktober 2022 zwei weitere wöchentliche Flugverbindungen zwischen Frankfurt und Tokio/Haneda. Damit wird die Strecke jetzt wieder 12-mal pro Woche beflogen. Vor der Corona-Pandemie wurde sie zweimal pro Tag, also 14-mal pro Woche, bedient. Die täglichen Flüge zwischen München sowie Düsseldorf und Tokio bleiben noch ausgesetzt.