Ethiopian besetzt Management-Positionen neu

Mesfin Tasew wurde im März 2022 zum Group Chief Executive Officer von Ethiopian Airlines ernannt. Er kam 1984 als Associate Engineer zu Ethiopian und durchlief die gesamte Karriereleiter in Aufsichts- und Führungspositionen in den Bereichen Flugzeugwartung und Technik. In den Jahren 1997 und 1999 wurde er zum Director Operations & Technical Systems Support bzw. Chief Information Officer, im Jahr 2006 zum Vice President of Maintenance and Engineering ernannt. Mesfin Tasew war außerdem von 2010 bis 2021 Chief Operating Officer von Ethiopian Airlines und von April 2021 bis März 2022 Chief Executive Officer von ASKY Airlines. Er ist außerdem Mitglied des Board of Governors der International Air Transport Association (IATA).



Solomon Yadeta begann seine Karriere bei Ethiopian im Jahr 1995 als Transportagent und hatte eine Reihe von Führungspositionen in verschiedenen Abteilungen inne, darunter in der Passagierabteilung des Flughafens Addis Abeba, im Rampenbereich und im Frachtbereich. Außerdem war er in verschiedenen Gebiets-/Außenstellen tätig, so als Stationsleiter in Lagos, Verkehrs- und Verkaufsleiter in Delhi und Gebietsleiter in Nigeria. Im Oktober 2015 wurde er zum Regional Director Salas and Services Middle East and Asia, im September 2019 zum A/MD Ethiopian Ground Services ernannt. Seit Mai 2022 bekleidet er die Funktion des Area Managers für Deutschland und Zentraleuropa.

(red / ET)