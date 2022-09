Ethiopian Airlines unterzeichnet neue Vertriebsvereinbarung mit Travelport

Ethiopian Airlines und Travelport, ein globales Technologieunternehmen, das Buchungen für Hunderttausende von Reiseanbietern weltweit ermöglicht, haben eine neue Vereinbarung bekannt gegeben. Die erneuerte Vereinbarung umfasst den Vertrieb auf der Travelport+ Plattform, einschließlich der New Distribution Capability (NDC) Inhalte von Ethiopian Airlines.

Diese Vereinbarung erweitert die bestehende Beziehung zwischen Travelport und Ethiopian Airlines, die Anfang des Jahres von Business Insider zur besten Fluggesellschaft des afrikanischen Kontinents gekürt wurde. Beide Unternehmen sind dabei, einen strategischen Plan zu entwickeln, um Agenten Zugang zu NDC-Inhalten und -Funktionen von Ethiopian Airlines in der Travelport+ Plattform zu ermöglichen. Als Teil der Vereinbarung wird Ethiopian Airlines auch ein neuer Teilnehmer am Rich Content & Branding (RC&B) Programm von Travelport werden. Als eine der - nach eigenen Angaben - Top-100-Fluggesellschaften, die über Travelport gebucht werden, legt die Fluggesellschaft den Grundstein dafür, dass die an Travelport angeschlossenen Agenturen nach der aktuellen Flottenerweiterung Zugang zu den robustesten und reichhaltigsten Inhalten von Ethiopian Airlines haben.

"Da wir jetzt in unsere Fähigkeit investieren, die hohe Nachfrage nach Reisen nach der Pandemie zu befriedigen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Partnerschaft mit Travelport vertiefen, da sie unser Bedürfnis verstehen, einen vereinfachten Zugang zu unseren wachsenden Inhalten zu bieten", sagte Lemma Yadecha, Chief Commercial Officer bei Ethiopian Airlines. "Die verbesserten Funktionen von Travelport für Multi-Source-Inhalte innerhalb der Travelport+ Plattform werden uns dabei helfen, Agenten und Reisenden einen schnellen und einfachen Zugang zu hochrelevanten Angeboten und mehr Auswahlmöglichkeiten zu bieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Unsere erweiterte Vereinbarung mit Travelport und Rich Content & Branding wird uns in die Lage versetzen, im modernen Reisevertrieb mehr Wert für unsere Reisenden zu schaffen."

David Gomes, Head of Regional Air Partners, EMEA bei Travelport, sagt: "Unsere erneuerte und erweiterte Vereinbarung mit Ethiopian Airlines, die NDC-Inhalte und Travelport RC&B einschließt, ist ein wichtiger Schritt bei der Weiterentwicklung und Modernisierung der Einzelhandelsstrategie von Ethiopian. Travelport+ wurde entwickelt, um mehrere Content-Quellen zu verwalten und personalisierte und dynamische Angebote effektiv zu vermarkten, was für die Agenturgemeinschaft von großem Nutzen sein wird und den Reisenden von Ethiopian ein besseres Erlebnis bietet."

(red / ET)