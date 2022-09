Ethiopian Airlines neu nach Amman

Dreimal wöchentlich wird die jordanische Hauptstadt nach untenstehenden Flugplan bedient bzw. angeflogen (Typ: 737) werden:



Flug Frequenz Abflug ab Abflugzeit Ankunft an Ankunftszeit

ET428 Mo, Mi, Sa ADD 22:30 AMM 02:05

ET429 Di, Do, So AMM 03:05 ADD 06:44



Mesfin Tasew, CEO der Ethiopian Airlines Group, sagte zu der neuen Flugverbindung: „Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz im Nahen Osten mit unserem neuen Flugziel Amman, Jordanien, weiter auszubauen. Wir freuen uns doppelt, dass wir dies in einer für die Luftfahrtbranche so schwierigen Zeit tun können. Mit der Aufnahme unseres neuen Flugziels können Passagiere, die aus dem Nahen Osten abfliegen, das umfangreiche weltweite Ethiopian-Netz mit bequemen Anschlussmöglichkeiten und reibungslosem Umsteigen in Addis Abeba nutzen. Auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Äthiopien und Jordanien werden dadurch weiter gestärkt.“

(red / ET)