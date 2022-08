Hawker Hurricane stürzt bei Flugschau in Eger (CZ) ab

Auf einem Flugplatz im tschechischen Eger (Cheb), im bis 1918 zur k. u. k. Monarchie gehörenden Sudetenland, hat sich am vergangenen Sonntag ein tragisches Flugzeugunglück ereignet. Eine Hawker Hurrican, die in den Farben der Maschine des tschechoslowakischen Piloten Karel Kuttelwascher, der im Zweiten Weltkrieg in der britischen Royal Air Force flog lackiert war, stürzte vor den Augen hunderter Zuschauer in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses ab. Amateuraufnahmen zeigen das Unglück. Laut erfahrenen Piloten liegt der Verdacht nahe, dass die Strömung an der Tragfläche der Maschine mit dem Kennzeichen OO-HUR abgerissen ist (Stall).

Der Pilot, Petr Pačes, kam bei dem Unglück ums Leben. Eine Augenzeugin am Boden wurde leicht verletzt. Pačes galt als erfahrener Luftahrzeugführer. Er begann mit 14 Jahren als Segelflieger, flog später MiG 21 der tschechoslowakischen Luftwaffe.

Airshow-Pilot Petr Pačes - Foto: European Airshows via Facebook

Nach seinem Ausscheiden aus der Armee wurde er Pilot auf Boeing 737 und flog darüber hinaus auch weiter (historische) einmotorige Flugzeuge.

"Wenn jemand den Flugzeugabsturz gesehen oder Filmaufnahmen hat, rufen Sie bitte die Rufnummer (00420) 158 ​​an."

Polizeisprecherin Kateřina Pešková

Experten sollen nun die Unglücksursache klären. Die tschechischen Behörden bitten Augenzeugen (es waren auch zahlreiche Airshowbesucher aus Deutschland vor Ort), Foto- und Videomaterial vom Unglücksflug der Hurricane zur Verfügung zu stellen.

(red CvD, MD)