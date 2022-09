AUA mit neuer Flugverbindung nach Berlin

Im Winterflugplan 2023 stockt Austrian Airlines ihr Flugangebot von und nach Berlin auf und bedient erstmalig die Strecke Berlin-Innsbruck mit einem wöchentlichen Flug. Im Zeitraum vom 28. Jänner bis zum 25. Februar fliegt Austrian jeweils samstags Fluggäste aus der deutschen Bundeshauptstadt ins Tiroler Winterparadies. Mit dieser neuen Route stärkt die Lufthansa Group die Anbindung Innsbrucks zusätzlich zu den bereits bestehenden Verbindungen nach Wien, Frankfurt, Hamburg, Stockholm und Kopenhagen. Insgesamt fliegen die Airlines der Lufthansa Group in der Ski-Hochsaison damit bis zu 48-mal pro Woche nach Innsbruck und fördern weiter den Markt für den heimischen Tourismus.

„Unser Flugprogramm nach Berlin bekommt mit dieser saisonalen Bedienung eine Aufwertung, die wintersportaffine Fluggäste mit dem Komfort einer Direktverbindung nach Tirol begeistern wird. Austrian Airlines und die Lufthansa Group tragen mit fast 50 wöchentlichen Flugverbindungen nach Innsbruck maßgeblich zur Stärkung des touristischen Verkehrs in der Region bei“, so Austrian Airlines CCO Michael Trestl.

Auch die Verbindung Wien-Berlin wird dabei mit einem zusätzlichen Flug an den Samstagen rund um die Semesterferien erweitert. Davon profitieren nicht nur Städtetouristen, die nach Wien oder Berlin reisen, sondern auch zahlreiche Transferpassagiere, die den Hub Wien als komfortables Drehkreuz für ihren Weiterflug nutzen, so die AUA in einer Aussendung.

Die neue Berlin-Verbindung im Detail (28. Jänner 2023 – 25. Februar 2023):

Strecke Flugnummer Flugtage Abflug – Ankunft Berlin - Innsbruck OS281 Samstags 12:10 – 13:35 Innsbruck - Berlin OS282 Samstags 15:05 – 16:30 Wien - Berlin OS225 Samstags 10:05 – 11:20 Berlin - Wien OS232 Samstags 17:15 – 18:30

(red / OS)