13 Mädchen und Burschen starten als Mechatronik-Lehrlinge bei der AUA

Anfang September sind 13 neue Mechatronik-Lehrlinge in der Austrian Technik in die Berufswelt und einen neuen Lebensabschnitt gestartet. Unter ihnen sind erstmals auch zwei Lehrlinge, die Austrian im Rahmen einer Ausbildungskooperation mit „Jugend am Werk“ im Team willkommen heißt. „Die Lehrlingsausbildung nimmt auch nach 25 Jahren weiterhin einen hohen Stellenwert für uns ein. Zum einen, um selbst Fachkräfte von morgen auszubilden, zum anderen um mit jungen, engagierten Talenten neue Ideen und Innovationen ins Unternehmen zu bringen und der Jugend berufliche Perspektiven zu bieten“, so Austrian Airlines COO Francesco Sciortino, der die jungen Damen und Herren persönlich begrüßte. Mit dem beginnenden Lehrjahr 2022 sind aktuell insgesamt 32 Mädchen und Burschen als Auszubildende bei Austrian im Bereich „Mechatronik-Fertigungstechnik“ beschäftigt.

In der 3,5-jährigen Ausbildung, die mit Matura kombinierbar ist, werden die Jugendlichen in der eigenen Lehrlingswerkstätte am Flughafen Wien sowohl von den Lehrlingsausbildnern als auch vom gesamten Technik-Team betreut, gefordert und gefördert, teilte die AUA mit.

Die Lehre umfasst ein praxisorientiertes „Training on the Job“ in den Fachwerkstätten und in der Flugzeugwartung sowie eine fachspezifische Cat.A Ausbildung, mit der die Lehrlinge auf das zukünftige Arbeitsumfeld vorbereitet werden. Eine theoretische Ausbildung in der Berufsschule sowie weiterbildende interne und externe Fachseminare runden das Ausbildungsprogramm ab.

Erst im April 2022 haben 11 Lehrlinge ihre Abschlussprüfung erfolgreich absolviert. Während zwei davon sich nach der Lehre für ein Studium entschieden haben, sind die übrigen neun seither als fertig ausgebildete Fachkräfte in der Austrian Technik beschäftigt. Für das nächste Lehrjahr sollen sogar bis zu 24 Mädchen und Burschen als Lehrlinge aufgenommen werden. Bewerbungen sind ab Jahresende 2022 möglich, heißt es von der AUA.

