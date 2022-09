Mit Video: Erster A320neo der AUA auf dem Flughafen Wien gelandet

Mit mehrwöchiger Verspätung landete heute Abend der erste Airbus A320neo der rot-weiß-roten Lufthansa-Tochter Austrian Airlines auf dem Flughafen Wien Schwechat. Ursprünglich hätte die erste Maschine bereits im August eingeflottet werden sollen. Die OE-LZN ist das erste fabrikneue Flugzeug seit langer Zeit für die AUA. Zuletzt war die Boeing 777-200ER OE-LPD im Jahr 2005 als Neuflugzeug eingeflottet worden. Die letzte Einflottung eines neuen Airbus liegt sogar noch länger zurück.

Videoimpressionen von der Ankunft des ersten A320neo der AUA - zum Abspielen in das Vorschaubild klicken.

Ein Austrian-Überstellungsteam hat den ersten Airbus A320neo mit der Kennung OE-LZN im Airbus-Werk abgeholt und per Überstellungsflug in die neue Heimat gebracht. Die Maschine startete heute, am 13. September 2022 unter der Flugnummer OS1472 um 16:12 Uhr in Toulouse und landete um 18:19 Uhr Lokalzeit auf der Piste 29 des Wiener Flughafens. Anschließend rollte die Maschine zu ihrer Parkposition B43.

Im Oktober heißt es sinngemäß: "Herzlich willkommen an Bord, meine Damen und Herren!"

Das jüngste Flottenmitglied wurde nach der Landung in die Hände der Austrian Technik übergeben. Das Technik-Team wird sich in den nächsten Wochen um die Kabinenaufrüstung sowie um die Bemalung des Flugzeuges kümmern. Der erste kommerzielle Flug mit Passagieren ist für Mitte Oktober geplant.

Wie Austrian Wings erfuhr, war zunächst nicht klar, an welche Airline im Lufthansa-Konzern der A320neo ausgeliefert werden würde. Als fest stand, dass die AUA den Jet betreiben wird, war es zu spät, um die Maschine noch bei Airbus in AUA-Farben lackieren zu lassen. Es wird erwartet, dass die Lackierungsarbeiten bei der slowakischen AUA-Techniktochter ATB auf dem Flughafen Pressburg (Bratislava) durchgeführt werden.

Bis Frühjahr 2023 Einflottung drei weiterer A320neo

Austrian Airlines wird bis Frühjahr 2023 insgesamt vier A320neo in die Bestandsflotte integrieren. Die Flugzeuge des Typs „NEO“ („New Engine Option“), die aus einer Lufthansa-Bestellung stammen und an Austrian Airlines ausgeliefert werden, kommen vorwiegend im Kontinentalverkehr zum Einsatz.

„Der Flugzeugtyp zeichnet sich aufgrund moderner Triebwerkstechnologie und verbesserter Aerodynamik im Vergleich zum Vorgängermodell durch einen effizienteren Treibstoffverbrauch und geringere Lärmemissionen aus. Damit setzen wir einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem klimaverträglicheren Luftverkehr und rüsten unsere Flotte für die Zukunft“, so Austrian Airlines COO Francesco Sciortino. Der zweite Neo soll voraussichtlich bereits im Oktober 2022 an Austrian ausgeliefert werden.

Die neuen Flugzeuge sind aber nicht nur treibstoffeffizienter, leiser und kostensparender, sondern erhöhen für Fluggäste auch den Reisekomfort auf der Kurz- und Mittelstrecke. Dank innovativer Airspace Cabin profitieren Passagiere von mehr persönlichem Freiraum und auch für Handgepäck wird ein bis zu 60 Prozent größeres Fassungsvolumen geboten.

(red / OS)