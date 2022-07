EVA Air erweitert ihr internationales Netzwerk und damit ihr Service für Urlaubs- und Geschäftsreisende. Noch in diesem Jahr wird die private taiwanesische Fluggesellschaft Nonstop-Flüge zwischen Taipeh und zwei beliebten europäischen Zielen aufnehmen: Mailand ab dem 27. Oktober mit zwei Flügen pro Woche und München ab dem 5. November mit vier wöchentlichen Flügen. Mit der Aufnahme der Verbindungen nach Mailand und München zu den bereits bestehenden nach London, Amsterdam, Paris und Wien wird die Airline über das am besten ausgebaute Taiwan-Europa-Netz mit der höchsten Frequenz verfügen und Reisenden mehr Flexibilität auf beliebten Strecken bieten.

Mailand und München sind die erste Streckenerweiterung von EVA Air auf dem europäischen Markt seit 25 Jahren. Derzeit fliegt die Airline nonstop von Paris und Wien nach Taipeh und bietet Flüge von London, Wien und Amsterdam mit einem Zwischenstopp in Bangkok an.

Passagiere aus Mailand und München kommen am frühen Morgen auf Taiwans internationalem Flughafen Taoyuan (TPE) an und können bequem mit einem der zahlreichen EVA Air-Flüge nach Nordost- und Südostasien weiterreisen, so wie es jetzt auch schon für Passagiere aus Paris und Wien möglich ist. Das erweiterte Flugnetz ermöglicht EVA Air, mehr Reisende aus Europa anzuziehen, die bequem und effizient vom Hauptdrehkreuz der Fluggesellschaft in Taiwan zu beliebten Zielen in ganz Asien fliegen können. Die zusätzlichen Strecken werden auch der langfristigen Entwicklung und Stabilität des Unternehmens zugutekommen.

EVA Air wird auf den neuen Strecken Boeing 777-300ER Fluggeräte einsetzen:

Route Flugnummer Flugtage Abflug Ankunft Taipeh-Mailand BR95 2.6 21:50 06:15+1 Mailand-Taipeh BR96 3.7 11:00 06:15+1

Route Flugnummer Flugtage Abflug Ankunft Taipeh-München BR71 1 23:10 07:25+1 3.5.7 23:40 07:55+1 München-Taipeh BR72 2 11:40 06:40+1 1.4.6 12:30 07:30+1

Die Mailänder Modewoche ist eine der einflussreichsten Modeveranstaltungen der Welt und hat die Stadt als Modemetropole etabliert. Darüber hinaus ist Mailand die größte Stadt in Norditalien und ein wichtiges Geschäfts- und Handelszentrum. Sie verfügt über ein reiches künstlerisches und kulturelles Erbe und ist ein wichtiges Verkehrszentrum für Südeuropa. Die Fresken des letzten Abendmahls von Leonardo da Vinci und der prächtige Mailänder Dom gehören zu den berühmten Kunst- und Architekturdenkmälern der Stadt.

Mailand ist auch Austragungsort von Sportereignissen wie des Formel-1-Rennens von Monza oder die Italien-Radrundfahrt (Giro d'Italia), bei der sich die besten Radfahrer der Welt messen. In den Cafés und Restaurants der Stadt werden einige der besten italienischen Gerichte des Landes serviert.

München ist nicht nur Deutschlands führende Handelsstadt, sondern feiert mit dem Oktoberfest auch das größte Volksfest der Welt. Zu den berühmten Sehenswürdigkeiten der süddeutschen Stadt gehören u.a. die Frauenkirche, Schloss Nymphenburg, der englische Garten und das BMW-Museum.

Alle zwei Jahre findet in München die Electronica statt, die weltweit führende Fachmesse und Konferenz für Elektronik. Die Veranstaltung zieht Geschäftsreisende und Einkäufer (die unsinnige Gender-Form, die von der Pressestelle verwendet wurde, wurde von Austrian Wings korrigiert, da sie von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird) aus mehr als 50 Ländern an, die die neuesten Produkte und Innovationen entdecken, Produkte bestellen und an informativen Workshops und Diskussionen teilnehmen können.

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und eine der zehn Airlines weltweit mit den begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen. Sie belegte außerdem Platz 7 der SKYTRAX „World's Top 10 Airlines“ und sicherte sich weitere Plätze in den SKYTRAX Top 10 für die beste Economy Class-Bordverpflegung, beste Business Class, Kabinensauberkeit, Flughafenservice und vieles mehr.

TripAdvisor zeichnete sie als drittbeste unter den "Top 10 Fluggesellschaften der Welt" aus und verlieh ihr bei den jährlichen Travelers' Choice Awards für Fluggesellschaften Top-Plätze in vier weiteren Kategorien, während die Leser und Leserinnen von „Travel + Leisure“ sie unter den Top-10 der internationalen Fluggesellschaften auf den dritten Platz wählten. Zudem rangiert EVA AIR auch bei AirlineRatings.com in der Liste der besten internationalen Airlines (Best of the Best").

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit 90 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

(red / BR)