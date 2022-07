EVA Air: ab sofort wieder Passagierflüge nach / ab Wien

Edward Ho, General Manager Österreich und CEE: “Wir sind hocherfreut, dass wir nach dieser langen Durchstrecke unsere Passagierflüge wieder aufnehmen und ab sofort regelmäßige Verbindungen zwischen Wien und Taipeh bzw. Bangkok anbieten können. Seit 30 Jahren ist EVA Air eine verlässliche Brücke zwischen Asien und Österreich, zuletzt durch zahlreiche Cargoflüge, jetzt endlich auch wieder für reisefreudige Passagiere und Geschäftsreisende. Mit der Loyalität und Unterstützung unseren Teams in Wien und unseren bewährten Partnern und Partnerinnen aus Tourismus, Cargo und Aviation – allen voran dem Flughafen Wien – konnten wir die für die gesamte Branche turbulenten Zeiten gut überstehen.“

Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG: „Wir freuen uns sehr, die seit über 30 Jahren am Flughafen Wien vertretene EVA Air wieder mit Passagierverbindungen in Wien begrüßen zu dürfen. Dies ist ein erfreuliches Zeichen in Richtung Erholung für Verbindungen aus Ostasien. Die Airline hat während der gesamten Zeit der Pandemie wichtige Frachtflüge aus und nach Wien durchgeführt, rechtzeitig zum Sommerstart haben nun auch Passagiere wieder die Möglichkeit, mit EVA Air nach Bangkok und Taipei zu reisen.“

Ab August drei Mal wöchentlich via Bangkok, ab Oktober zusätzlich nonstop nach Taipeh, ab November wieder täglich nach Asien

EVA Air startet die Sommersaison zwei Mal wöchentlich via Bangkok nach Taipeh. Im August stockt die private taiwanesische Fluggesellschaft auf der Route via Bangkok (BR61/BR62) auf drei wöchentliche Flüge auf und bietet ab Oktober zwei zusätzliche Direktflüge nach Taipeh (BR65/BR66) an. Mit November 2022 kehrt EVA Air zu ihrem normalen Flugplan mit sieben wöchentlichen Rotationen zwischen Wien und Asien zurück: Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag via Bangkok nach Taipeh und Montag, Donnerstag, Samstag direkt in die taiwanesische Hauptstadt.

Über das Drehkreuz Taipeh die Vielfalt Asiens entdecken

Mit nur einem Stopp in Taipeh können Passagiere zu jeder größeren Stadt in Asien weiterreisen. Über das Drehkreuz fliegt die Airline zu einer Vielzahl an Zielen in Japan und Festland-China. Das dichte Streckennetz in Nordostasien umfasst weiterhin Anschlüsse nach Seoul, Hongkong oder Macau. In Südostasien punktet die Fluglinie mit guten Umsteigeverbindungen zu Destinationen in Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Thailand sowie nach Kuala Lumpur, Phnom Penh oder Singapur.

Ebenso praktisch für Urlauber (die unsinnige Gender-Form, die von der Pressestelle verwendet wurde, wurde von Austrian Wings korrigiert, da sie von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird) sind die zahlreichen bequemen Anschlussflüge ab Bangkok mit EVA Air-Kooperationspartner – zum Beispiel innerhalb Thailands nach Phuket, Ko Samui, Chiang Mai oder in attraktive Destinationen in Südostasien wie Phnom Penh, Siem Reap oder Rangoon.

Auf der Strecke Taipeh – Bangkok – Wien und v.v. wird der Boeing 787-10 „Dreamliner“ bzw. auf dem Direktflug zwischen Taipeh und Wien die Boeing 787-9 mit jeweils zwei Klassen zum Einsatz kommen.

(red / BR)