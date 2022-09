Flughafen Aleppo wieder in Betrieb

Nachdem die israelischen Selbstverteidigungskräfte einen Luftangriff auf den Flughafen Aleppo (Syrien) geflogen hatten, musste der Airport den Betrieb einstellen.

Mittlerweile wurde der Betrieb am Flughafen Aleppo wieder aufgenommen, wie die staatliche Fluggesellschaft Syrianair mitteilte.

Syrianair führt zur Zeit mit einem verbliebenen flugfähigen A320 internationale Flüge innerhalb der Region sowie Inlandsflüge durch. Auch ausländische Fluggesellschaften aus dem arabischen Raum fliegen syrische Flughäfen zum Teil wieder an.

Obwohl in dem Land in einigen Landesteilen noch immer Kämpfe toben, geht das Leben in großen Teilen normal weiter. In Europa lebende Syrer reisen regelmäßig in die Heimat und posten auch Bilder vom "völlig normalen Alltagsleben" in Sozialen Medien.

(red)