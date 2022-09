Russische Kriegsverbrechen: Zivile Infrastruktur von Städten durch neue Luftangriffe zerstört

Aufgrund der erfolgreichen ukrainischen Offensive im Osten des Landes befinden sich die Truppen des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin an mehreren Frontabschnitten auf dem Rückzug.

Als Reaktion lässt Moskau offenbar nun verstärkt zivile Einrichtungen in der Ostukraine beschießen. Neben verstärkten Luftangriffen auf die vornehmlich von russischsprachigen Ukrainern bewohnte Stadt Charkiw, gab es Sonntagabend auch russische Luftangriffe auf zivile ukrainische Infrastruktur in der Region. Durch diese Luftangriffe brachen in weiten Teilen der Stadt Charkiw sowie der Regionen Donezk und Sumy die Strom- swoie die Wasserversorgung zusammen.

(red)