Ukrainer schießen russische Mil Mi-8 mit Panzerabwehrraketen ab

Wie die ukrainischen Streitkräfte mitteilen, sei es Soldaten im Oblast Charkiw gelungen, zwei Mil Mi-8 Helikopter der russischen Aggressoren abzuschießen.

Der Abschuss sei mit Panzerabwehrraketen des Typs "Corsair" erfolgt. "Das ist wohl das erste Mal, dass damit erfolgreich Luftziele bekämpft wurden", so ein Sprecher der ukrainischen Heimatschützer.

Bei der "Corsar" (genaue Typenbezeichnung: RK-3 "Corsar") handelt es sich um eine 36 Kilogramm schwere tragbare Panzerabwehrrakete, die in der Ukraine entwickelt wurde.

Hintergrund

Russlands Armee hatte auf Befehl des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin die Ukraine am 24. Februar 2022 völkerrechtwidrig überfallen. Von Anfang an war der russische Angriffskrieg geprägt durch Kriegsverbrechen und Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung. So ließ Kriegsverbrecher Putin unter anderem Krankenhäuser und Schulen bombardieren oder mit Raketen beschießen. In von der ukrainischen Armee kürzlich befreiten Dörfern und Städten wurden zudem Hunderte tote Zivilisten entdeckt, die teilweise gefesselt waren und Schusswunden aufwiesen. Überlebende Frauen berichten von Vergewaltigungen durch russische Soldaten, während ihre Kinder anwesend waren. Gegenüber deutschen Medien berichtete eine junge Ukrainerin, dass die russischen Mörderbanden ihren Mann erschossen und sie dann vergewaltigt hätten, während ihr Sohn im Nebenzimmer geweint habe.

(red)