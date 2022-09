Ukrainische Heimatschützer erreichen Flughafen Donezk

Bei ihrer Offensive befreiten die ukrainischen Heimatschützer zahlreiche Dörfer von den russischen Aggressoren. Videos in sozialen Netzwerken zeigen vor Freude weinende Menschen, die die ukrainischen Soldaten umarmen und ihnen für die Befreiung danken. Allein in den ersten drei Tagen der Offensive haben die Ukrainer mehr Gebiete befreit (ca. 2500 Quadratkilometer), als Russland in den letzten vier Monaten im gesamten Donbass eingenommen hat. Russische Truppen ziehen sich zurück. Der Kreml, dessen bisherige Propagandameldungen stets reine Lügen waren, spricht dagegen von einer "Umgruppierung". Kremltreue russische Militärs warnen in Telegram-Gruppen bereits vor einem endgültigen Zusammenbruch der eigenen Armee im Herbst und fordern eine Generalmobilmachung in Russland.

Laut Geheimdienstberichten erreichten die ukrainischen Heimatverteidiger zudem jetzt auch den Flughafen von Donezk. Die Stadt war mit etwa 1,1 Millionen Einwohnern (mit Vororten) vor dem kriminellen Angriff des russischen Kriegsverbrechers und Diktators Wladimir Putin auf die Ukraine die fünftgrößte Stadt des Landes. Die Stadt ist ein wichtiger Industriestandort des Landes, Sitz mehrerer Universitäten sowie ein wichtiges Kulturzentrum.

Der Flughafen von Donezk war seit 2015 illegal von pro-russischen Separatisten besetzt gewesen.

Als Konsequenz auf die Gebietsverluste im Osten reagierte der russische Diktator Putin mit weiteren Kriegsverbrechen - die Stadt Charkiw war erneut russischen Luftangriffen durch Raketenbeschuss ausgesetzt.

(red)