Die AUA-Mutter Lufthansa führt auf der Langstrecke unter dem Namen „Allegris“ in allen Reiseklassen, also in Economy, Premium Economy, Business und First Class ein neues Spitzenprodukt ein, das exklusiv für die Lufthansa Group entwickelt wurde.

Zum allerersten Mal in der Unternehmensgeschichte bekommt die Lufthansa First Class großzügige, private Suiten, die sich schließen lassen. Fast deckenhohe Wände sorgen für ein Maximum an Privatsphäre. Der nahezu einen Meter breite Sitz lässt sich in ein großes, komfortables Bett verwandeln. Alle Sitze und Betten sind dabei ausnahmslos in Flugrichtung positioniert. Selbst für das Anziehen des Lufthansa First Class Pyjamas müssen First Class Gäste ihre persönlichen fliegenden vier Wände nicht mehr verlassen – neben vielen anderen Staumöglichkeiten gibt es eine persönliche, geräumige Garderobe in jeder Suite. Am großen Esstisch sitzen sich die First Class Gäste, wenn sie gemeinsam essen möchten, mit der Partner (die völlig unsinnige Gender-Form, die Lufthansa als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird) oder Mitreisenden wie im Restaurant gegenüber und genießen erstklassige First Class Feinschmecker-Menüs und natürlich auch weiterhin den einzigartigen Kaviarservice. Für Unterhaltung sorgen Bildschirme, die sich über die volle Suitebreite erstrecken, selbstverständlich mit Bluetooth-Verbindung für kabellose Kopfhörer.

Details zur Suite und eine weitere sehr besondere Neuerung in der First Class stellt Lufthansa zu Beginn des kommendes Jahres vor.

Neue Business Class: Suite in der ersten Reihe

Zum ersten Mal können sich auch Gäste in der Lufthansa Business Class auf eine eigene Suite freuen, die durch höhere Wände und Schiebetüren, die sich vollständig schließen lassen, noch mehr Komfort und Privatsphäre bietet. Reisende kommen hier in den Genuss von erweitertem persönlichem Freiraum, eines bis zu 27 Zoll großen Monitors und reichlich Stauraum, inklusive einer persönlichen Garderobe.

Die Lufthansa Business Class der Generation „Allegris“ bietet noch sechs weitere Sitzoptionen mit höchstem Komfort. Von allen Plätzen der Business Class aus haben Passagiere direkten Zugang zum Gang. Die mindestens 114 Zentimeter hohen Sitzwände und großzügiger Platz im Schulterbereich sorgen für größere Privatsphäre. Alle Sitze lassen sich in ein zwei Meter langes Bett verwandeln. Das reichhaltige Bordunterhaltungsprogramm können die Passagiere auf mindestens 17 Zoll großen Monitoren genießen. Wireless Charging, Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und die Möglichkeit, die eigenen Geräte wie PC, Tablet, Smartphone oder Kopfhörer via Bluetooth mit dem Entertainmentsystem zu verbinden, gehören ebenfalls zur Ausstattung der neuen „Allegris“ Business Class.

Und auch zur neuen Lufthansa Business Class wird das Unternehmen noch weitere Details und Innovationen im kommenden Frühjahr vorstellen.

Lufthansa plant “Sleeper’s Row 2.0” in Economy Class

Mit der neuen Produktgeneration „Allegris“ wird Lufthansa ihren Gästen auch in der Economy Class deutlich mehr Auswahl geben. So haben Reisende künftig die Möglichkeit, Sitze in den ersten Reihen zu buchen, die über einen größeren Sitzabstand verfügen und zusätzlichen Komfort bieten. Nach dem Erfolg der „Sleeper’s Row“, die Fluggästen in der Economy Class seit August 2021 auf besonders weiten Langstreckenflügen größere Entspannung bietet, plant Lufthansa nun im Rahmen von „Allegris“ eine „Sleeper’s Row 2.0“ auf allen neuen Langstreckenflugzeugen einzuführen. Durch Hochklappen einer Beinauflage und dank einer zusätzlichen Matratze können Reisende auf einer um 40 Prozent größeren Liegefläche als bei der ursprünglichen „Sleeper’s Row“ auch in der Economy Class noch besser entspannen und schlafen.

In der Economy Class wird es zudem künftig die Möglichkeit geben, einen freien Nachbarsitz hinzu zu buchen. Dadurch haben Reisende auch in der günstigsten Reiseklasse mehr Auswahloptionen.

Die neue Lufthansa Group Premium Economy Class wurde bereits im Frühjahr 2022 bei SWISS eingeführt. Der bequeme Sitz ist in eine Hartschale integriert und lässt sich mühelos verstellen, ohne Auswirkungen auf Mitreisende in der Reihe dahinter. Die neue Premium Economy bietet damit großzügigen Platz im Oberkörper- und Beinbereich. Der Sitz ist zudem mit einer ausklappbaren Beinstütze ausgestattet. Fluggäste können das Film- oder Musikerlebnis auf dem 15,6-Zoll-Monitor mit hochwertigen Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung genießen.

Lufthansa Allegris: Das neue Reiseerlebnis in allen Klassen auf der Langstrecke

Mit dem „Allegris“ Angebot werden künftig über 100 neue Flugzeuge der Lufthansa Group wie Boeing 787-9, Airbus A350 und Boeing 777-9 Ziele in der ganzen Welt anfliegen. Zusätzlich werden auch bereits für Lufthansa eingesetzte Flugzeuge wie die Boeing 747-8 umgerüstet. Die gleichzeitige Verbesserung des Reiseerlebnisses in allen Klassen und der Lufthansa Group weite Austausch von über 30.000 Sitzen sind in der Geschichte des Konzerns einmalig. Dadurch unterstreicht das Unternehmen seinen klaren Premium- und Qualitätsanspruch. Bis 2025 investiert die Lufthansa Group insgesamt 2,5 Milliarden Euro alleine in Produkt und Service, um das Kundenerlebnis zu jedem Zeitpunkt der Reise weiter zu verbessern – von der Buchung, über das Flughafen-, Lounge- und Borderlebnis, bis hin zu Kundenwünschen nach dem Flug.

Bereits heute auf ausgewählten A350 und B787-9: Alle Sitze der Business Class mit direktem Zugang zum Gang

Schon heute bietet Lufthansa auf einigen Flugzeugen eine verbesserte Business Class an. Der jüngste Flottenzugang, die Boeing 787-9 und vier in den letzten Monaten an Lufthansa ausgelieferte Airbus A350 warten mit einer verbesserten Business Class der Hersteller Thompson (A350) und Collins (787-9) auf. Alle Sitze befinden sich direkt am Gang, lassen sich problemlos und schnell in ein zwei Meter langes Bett verwandeln und bieten mehr Ablagefläche. Zudem steht den Reisenden im Schulterbereich deutlich mehr Platz zur Verfügung. In den nächsten Wochen werden weitere vier Boeing 787-9 mit dieser Business Class an Lufthansa ausgeliefert.

Moderne Flugzeuge

Die Lufthansa Group steht vor der größten Flottenmodernisierung ihrer Unternehmensgeschichte. Bis 2030 sollen über 180 neue high-tech Kurz- und Langstreckenflugzeuge an die Airlines der Gruppe ausgeliefert werden. Im Schnitt erhält der Konzern dabei alle zwei Wochen ein neues Flugzeug, ob Boeing 787, Airbus 350, Boeing 777-9 auf der Langstrecke oder neue Airbus A320neo für die Kurzstrecke. Damit wird die Lufthansa Group den durchschnittlichen CO 2 -Ausstoß ihrer Flotte deutlich senken. Die hochmodernen „Dreamliner“ Langstreckenflugzeuge verbrauchen beispielweise im Schnitt nur noch rund

2,5 Liter Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer Flugstrecke. Das sind bis zu 30 Prozent weniger als bei ihrem Vorgängermodell. Zwischen 2022 und 2027 erhält die Lufthansa Group insgesamt 32 Boeing „Dreamliner“.

(red / LH)